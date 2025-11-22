قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمقدم 200 ألف جنيه.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025 في المدن الجديدة

بمقدم 200 ألف جنيه.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025 في المدن الجديدة
بمقدم 200 ألف جنيه.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025 في المدن الجديدة
عبد الفتاح تركي

رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا .. يشهد مشروع ديارنا 2025 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، من بينها «جنة مصر»، «سكن مصر»، «الإسكان الحر»، و«روضة العبور». 

في إطار الطرح الجاري، تبحث الأسر عن رابط وخطوات الحجز، وقيمة مقدم جدية الحجز، إضافة إلى شروط التقديم والمواعيد الرسمية.

واقرأ أيضًا:

أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر

يأتي طرح هذه الوحدات ضمن خطة الدولة لتوفير سكن متنوع يلائم احتياجات المواطنين، ويعزز فرص التملك في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

بدء طرح شقق مشروع ديارنا 2025

أعلنت وزارة الإسكان طرح 10,614 وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا في 15 مدينة جديدة، تغطي عددًا من المحافظات، وهي:
السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين، أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة.

ووفق الإعلان الرسمي، بلغ مقدم جدية الحجز 201 ألف جنيه للوحدة، وهو شرط أساسي لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة

رابط حجز شقق مشروع ديارنا 2025

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز الإلكتروني لوحدات المشروع عبر منصة مصر العقارية، وهي المنصة الرسمية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الطرح، تحميل كراسة الشروط، واختيار الوحدة المناسبة.

ويمكن الدخول إلى رابط الحجز مباشرة عبر الضغط على الرابط المخصص من هـــــنــــــا.

خطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025

وفرت منصة مصر العقارية آلية إلكترونية كاملة تتيح تنفيذ إجراءات الحجز بسهولة دون الحاجة لزيارة أي مقر حكومي. وتتم خطوات الحجز على النحو الآتي:

الدخول على منصة مصر العقارية عبر الرابط المخصص من هـــنـــــا.

  • إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة.
  • ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة في نموذج الحجز.
  • تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ومراجعتها.
  • اختيار الوحدة السكنية وتحديد الموقع المناسب ضمن المدن المطروحة.
  • دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.
  • انتظار المراجعة والموافقة من الجهات المختصة.
  • متابعة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

تتيح هذه الخطوات نظامًا رقميًا متكاملًا يسهّل على المواطنين اختيار الوحدة المناسبة من دون عناء.

سكن مصر بالقاهرة الجديدة

موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز لشقق الإسكان الفاخر قد فُتح رسميًا في 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025، وذلك عبر منصة «مصر العقارية».
ويشمل الطرح الحالي عددًا كبيرًا من الوحدات بأنماط تشطيب فاخرة، ما يجعله من أكثر الطروحات السكنية جذبًا خلال عام 2025.

شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط الرسمية، وجاءت الشروط كما يلي:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.
  • لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة داخل المشروع نفسه.
  • يقر المتقدم بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات المتاحة ووافق عليها.
  • أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.
  • يُسمح للأعزب بحجز وحدة أو وحدتين فقط ضمن المشروعات المختلفة في نفس الطرح.

تتوافق هذه الشروط مع سياسات الوزارة الهادفة إلى تنظيم عملية الحجز وضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين.

سكن مصر

ويُعد مشروع ديارنا 2025 أحد أكبر طروحات الإسكان الفاخر التي أعلنت عنها الدولة، حيث يوفر وحدات متنوعة في مدن جديدة مخططة وفق أحدث المعايير العمرانية. 

ومع توفير الحجز الإلكتروني وقيمة مقدم مناسبة، يصبح المشروع فرصة كبيرة للراغبين في شراء وحدة سكنية راقية داخل مجتمع عمراني متكامل.

ديارنا مشروع ديارنا شقق مشروع ديارنا حجز شقق مشروع ديارنا خطوات حجز شقق مشروع ديارنا رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا سكن مصر جنة مصر الإسكان الحر روضة العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد