بمقدم 200 ألف جنيه.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025 في المدن الجديدة

رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا .. يشهد مشروع ديارنا 2025 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، من بينها «جنة مصر»، «سكن مصر»، «الإسكان الحر»، و«روضة العبور».

في إطار الطرح الجاري، تبحث الأسر عن رابط وخطوات الحجز، وقيمة مقدم جدية الحجز، إضافة إلى شروط التقديم والمواعيد الرسمية.

واقرأ أيضًا:

يأتي طرح هذه الوحدات ضمن خطة الدولة لتوفير سكن متنوع يلائم احتياجات المواطنين، ويعزز فرص التملك في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

بدء طرح شقق مشروع ديارنا 2025

أعلنت وزارة الإسكان طرح 10,614 وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا في 15 مدينة جديدة، تغطي عددًا من المحافظات، وهي:

السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين، أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة.

ووفق الإعلان الرسمي، بلغ مقدم جدية الحجز 201 ألف جنيه للوحدة، وهو شرط أساسي لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

رابط حجز شقق مشروع ديارنا 2025

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز الإلكتروني لوحدات المشروع عبر منصة مصر العقارية، وهي المنصة الرسمية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الطرح، تحميل كراسة الشروط، واختيار الوحدة المناسبة.

ويمكن الدخول إلى رابط الحجز مباشرة عبر الضغط على الرابط المخصص من هـــــنــــــا.

خطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025

وفرت منصة مصر العقارية آلية إلكترونية كاملة تتيح تنفيذ إجراءات الحجز بسهولة دون الحاجة لزيارة أي مقر حكومي. وتتم خطوات الحجز على النحو الآتي:

الدخول على منصة مصر العقارية عبر الرابط المخصص من هـــنـــــا.

إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة.

ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة في نموذج الحجز.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ومراجعتها.

اختيار الوحدة السكنية وتحديد الموقع المناسب ضمن المدن المطروحة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.

انتظار المراجعة والموافقة من الجهات المختصة.

متابعة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

تتيح هذه الخطوات نظامًا رقميًا متكاملًا يسهّل على المواطنين اختيار الوحدة المناسبة من دون عناء.

موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز لشقق الإسكان الفاخر قد فُتح رسميًا في 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025، وذلك عبر منصة «مصر العقارية».

ويشمل الطرح الحالي عددًا كبيرًا من الوحدات بأنماط تشطيب فاخرة، ما يجعله من أكثر الطروحات السكنية جذبًا خلال عام 2025.

شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط الرسمية، وجاءت الشروط كما يلي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة داخل المشروع نفسه.

يقر المتقدم بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات المتاحة ووافق عليها.

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.

يُسمح للأعزب بحجز وحدة أو وحدتين فقط ضمن المشروعات المختلفة في نفس الطرح.

تتوافق هذه الشروط مع سياسات الوزارة الهادفة إلى تنظيم عملية الحجز وضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين.

ويُعد مشروع ديارنا 2025 أحد أكبر طروحات الإسكان الفاخر التي أعلنت عنها الدولة، حيث يوفر وحدات متنوعة في مدن جديدة مخططة وفق أحدث المعايير العمرانية.

ومع توفير الحجز الإلكتروني وقيمة مقدم مناسبة، يصبح المشروع فرصة كبيرة للراغبين في شراء وحدة سكنية راقية داخل مجتمع عمراني متكامل.