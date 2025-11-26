قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

25 ألف وحدة سكنية جديدة.. تفاصيل أكبر طرح لعام 2025 بشقق الإسكان

شقق الإسكان
شقق الإسكان
منار عبد العظيم

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول رابط حجز شقق مشروع ظلال 2025 وآلية تحميل كراسة الشروط PDF، بعد إعلان وزارة الإسكان عن طرح ضخم يشمل 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعات: جنة مصر – سكن مصر – ديارنا – الإسكان الحر – روضة العبور.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بمساحات ومواقع متنوعة تلائم احتياجات جميع شرائح المجتمع، مع إتاحة الحجز الإلكتروني الكامل لأول مرة عبر منصة مصر العقارية.

موعد حجز شقق مشروع ظلال 2025

بدأ الحجز الرسمي لشقق مشروع ظلال 2025 يوم 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين:

اختيار الوحدة المناسبة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة الطلب بعد تقديمه حتى صدور الموافقة والتخصيص.

مواقع شقق مشروع ظلال 2025

يشمل الطرح الجديد 9412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

ويبلغ مقدم جدية الحجز 250 ألف جنيه، لضمان الجدية وتنظيم إجراءات تخصيص الوحدات.

كما يضم المشروع وحدات بمبادرة سكن لكل المصريين، ما يفتح المجال أمام مختلف الفئات للتقدم.

رابط حجز شقق مشروع ظلال 2025

يتم الحجز حصريًا من خلال منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي للوزارة، حيث يتم:

إنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط PDF.

اختيار الوحدة.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًّا.

ويتيح الموقع متابعة حالة الطلب حتى صدور نتيجة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

خطوات تحميل كراسة الشروط PDF لمشروع ظلال 2025

للتقديم الصحيح دون أخطاء، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر العقارية.

إنشاء حساب مستخدم جديد.

إدخال البيانات الشخصية والاجتماعية.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

اختيار الوحدة والمساحة المناسبة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة الطلب لحين الموافقة والتخصيص.

شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان عدة شروط لضمان النزاهة والانتظام في الطرح:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للسن 21 عامًا عند التقديم.

يمكن للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

عدم تقدم الأسرة (زوج/زوجة) للحصول على أكثر من وحدة في المشروع نفسه.

الإقرار بالاطلاع الكامل على الشروط والمعلومات.

وزارة الإسكان: 400 ألف وحدة ضمن خطة العام.. وطرح 25 ألف وحدة جديدة في 15 مدينة

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت طرح 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت خلال الشهور الماضية:

وحدات سكن لكل المصريين بمساحات 90–130 مترًا.

وحدات أكبر ضمن «سكن مصر» و«جنة مصر» بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وأضاف أن الطرح الجديد يشمل 25,012 وحدة في 15 مدينة جديدة تغطي المحافظات الساحلية والصعيد والقاهرة والجيزة، وجميع التفاصيل متاحة داخل كراسة الشروط على منصة مصر العقارية.

مميزات الطرح الجديد

يتميز مشروع ظلال 2025 بعدة نقاط رئيسية:

وحدات كاملة التشطيب والمرافق.

مساحات كبيرة تناسب الفئات الأعلى دخلًا.

مقدمات أعلى مقارنة بالمشروعات المدعمة.

إتاحة نظام إلكتروني متكامل للحجز والتخصيص.

تنوع كبير في المواقع والمساحات لتلبية احتياجات المواطنين.

