71 مرشحًا لرئاسة النقابات الفرعية حتى نهاية اليوم الثاني لانتخابات المهندسين

قال الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إن اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة شهد إقبالًا متوسطًا بمقر النقابة العامة، وكذلك بالنقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين للترشح على منصب رئيس النقابة الفرعية بلغ 71 مرشحًا، فيما تقدم 61 مرشحًا لشغل مقاعد الأعضاء المكملين.

وأضاف أن عدد المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية وصل إلى 266 مرشحًا، إلى جانب 105 مرشحين لعضوية مجالس الشعب فوق السن، و82 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب تحت السن.

وأشار إلى أنه لم يشهد اليوم الثاني أي ترشح جديد على منصب نقيب المهندسين، ليظل عدد المتقدمين كما هو منذ اليوم الأول، بإجمالي 13 مرشحًا على منصب النقيب العام .

مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر ومنتظم

وأكد وكيل اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تتابع على مدار الساعة سير عمل لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية بالمحافظات، لافتًا إلى أن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر ومنتظم خلال اليوم الثاني، ومؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

جدير بالذكر أن اليوم الأول للتقدم لانتخابات نقابة المهندسين شهد حضور كبير للترشح علي المناصب النقابية الشاغرة.