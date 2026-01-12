قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
أخبار البلد

71 مرشحًا لرئاسة النقابات الفرعية حتى نهاية اليوم الثاني لانتخابات المهندسين

الديب أبوعلي

قال الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إن اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة شهد إقبالًا متوسطًا بمقر النقابة العامة، وكذلك بالنقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين للترشح على منصب رئيس النقابة الفرعية بلغ 71 مرشحًا، فيما تقدم 61 مرشحًا لشغل مقاعد الأعضاء المكملين.

وأضاف أن عدد المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية وصل إلى 266 مرشحًا، إلى جانب 105 مرشحين لعضوية مجالس الشعب فوق السن، و82 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب تحت السن.

وأشار إلى أنه لم يشهد اليوم الثاني أي ترشح جديد على منصب نقيب المهندسين، ليظل عدد المتقدمين كما هو منذ اليوم الأول، بإجمالي 13 مرشحًا على منصب النقيب العام .

مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر ومنتظم

وأكد وكيل اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تتابع على مدار الساعة سير عمل لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية بالمحافظات، لافتًا إلى أن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر ومنتظم خلال اليوم الثاني، ومؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

جدير بالذكر أن اليوم الأول للتقدم لانتخابات نقابة المهندسين شهد حضور كبير للترشح علي المناصب النقابية الشاغرة.

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

71 مرشحًا لرئاسة النقابات الفرعية حتى نهاية اليوم الثاني لانتخابات المهندسين

النقل تُعلن عن فرص عمل بشركة "ACTA": مزايا وحوافز مجزية للسائقين والسائقات

تحذير عاجل للمزارعين.. روشتة إنقاذ المحاصيل من تقلبات الطقس

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

