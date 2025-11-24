حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

رابط حجز شقق مشروع ظلال 2025 وتحميل كراسة الشروط .. تتزايد التساؤلات بين المواطنين بشأن كيفية حجز شقق مشروع ظلال 2025 وتحميل كراسة الشروط، بعد إعلان وزارة الإسكان عن طرح 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعات «جنة مصر»، «سكن مصر»، «ديارنا»، الإسكان الحر و«روضة العبور».

يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مختلفة بمساحات ومواقع متعددة لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع.

وتتيح وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر منصة «مصر العقارية» التي تم تطويرها لتسهيل عملية التسجيل والاختيار والدفع، بما يجعل تجربة الحجز سلسة وآمنة.

موعد حجز شقق مشروع ظلال 2025

بدأ حجز شقق الإسكان الفاخر ضمن مشروع ظلال 2025 يوم 16 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 15 ديسمبر 2025.

ويتيح الموقع الرسمي للوزارة لجميع المواطنين اختيار الوحدة المناسبة لهم ودفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا، بما يسهم في تنظيم عملية الحجز وتقليل أي تكدس أو تزاحم أمام مكاتب الحجز التقليدية.

ويتيح النظام الإلكتروني متابعة طلب الحجز بعد تقديمه، لمعرفة حالة الموافقة والتخصيص، وفق أسبقية الحجز، ما يمنح المتقدمين وضوحًا كاملًا حول الإجراءات وآليات الحصول على الوحدة.

شقق مشروع ظلال في مختلف المحافظات

يشمل مشروع ظلال 2025 طرح 9412 وحدة سكنية موزعة على مناطق متعددة، منها العبور، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة والشيخ زايد.

ويبلغ مقدم جدية الحجز لهذه الوحدات نحو 250 ألف جنيه، وهو مبلغ يضمن جدية الطلب من المتقدمين ويتيح للوزارة تنظيم عملية التخصيص بكفاءة.

كما يشمل المشروع شقق مبادرة «سكن لكل المصريين»، وهو ما يتيح للفئات المختلفة التقديم على وحدات تناسب احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير السكن المناسب لكل المواطنين.

رابط حجز شقق ظلال 2025

يمكن للمواطنين حجز شقق مشروع ظلال 2025 بسهولة عبر منصة مصر العقارية من خلال الضغط على الرابط الرسمي، وإنشاء حساب شخصي جديد، وملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة، ثم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، واختيار الوحدة والموقع المفضل، وأخيرًا دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ويتيح الموقع متابعة الطلب بعد تقديمه، حيث يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه رسميًا، ما يضمن حصول كل مواطن على شقة وفق أسبقية الحجز ووفقًا للشروط الموضوعة.

خطوات تحميل كراسة الشروط PDF شقق ظلال 2025

لضمان التقديم الصحيح، يمكن اتباع الخطوات الآتية لتحميل كراسة الشروط:

الدخول على منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي.

إنشاء حساب شخصي جديد.

ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

اختيار الوحدة والموقع المفضل.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

انتظار مراجعة الطلب والموافقة ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.

وتعد هذه الخطوات ضرورية لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح وتجنب أي تأخير أو رفض للطلب بسبب نقص البيانات.

شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط لضمان التزام المتقدمين بالمعايير الرسمية، وتشمل الشروط:

أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية.

يجوز للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

أن يقر المتقدم بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والمعلومات ووافق عليها.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة في نفس المشروع.

وتساعد هذه الشروط على تنظيم عملية الحجز وتوفير العدالة بين المتقدمين، مع التأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والفنية للمشروع.