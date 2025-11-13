الآن عبر منصة مصر العقارية.. خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط

خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، حول منصة مصر العقارية، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد الذي يتضمن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف المحافظات.

تيح منصة مصر العقارية للمواطنين حجز وحداتهم السكنية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لأي جهة حكومية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على السكن الملائم.

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أوضحت منصة مصر العقارية الخطوات الكاملة لإنشاء حساب جديد استعدادًا لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، وجاءت الإجراءات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية.

إدخال الرقم القومي المكوَّن من 14 رقمًا.

تسجيل رقم الهاتف المسجَّل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.

كتابة اسم الأم كما هو موضح في شهادة الميلاد.

إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة في البطاقة الشخصية.

الضغط على خيار إنشاء حساب جديد واستكمال البيانات المطلوبة.

تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق ثم كود التفعيل المرسل عبر رسالة نصية.

إنشاء كلمة مرور آمنة وتأكيدها.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

وبمجرد تسجيل الدخول، يمكن للمستخدم الوصول إلى خدمة الإسكان الاجتماعي وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، بالإضافة إلى تحميل كراسة الشروط مباشرة من المنصة.

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

بعد استكمال التسجيل، يمكن البدء في عملية الحجز الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة مصر العقارية.

اختيار أيقونة «حجز وحدات ديارنا، جنة وسكن مصر، ظلال، الإسكان المتنوع».

تسجيل البيانات الشخصية ورقم البطاقة القومي.

تحميل المستندات المطلوبة عبر المنصة.

أما الخطوة الأخيرة، فتتمثل في دفع مقدم الحجز إلكترونيًا من خلال البطاقات البنكية المختلفة، سواء «فيزا» أو «ماستركارد» أو «ميزة»، لضمان تثبيت الحجز وإتمام العملية بنجاح.

أماكن الوحدات السكنية في الطرح الجديد

كشفت وزارة الإسكان عن توزيع الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد عبر منصة مصر العقارية، وجاءت التفاصيل الآتية:

2986 وحدة ضمن مشروعات «جنة» و«سكن مصر».

10.614 وحدة ضمن مشروع «ديارنا».

9412 وحدة بمشروع «ظلال».

2000 وحدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويأتي هذا الطرح الكبير ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف الفئات، مع التركيز على المناطق العمرانية الجديدة والمدن المتكاملة الخدمات.

طرق السداد المتاحة لحجز شقق مصر العقارية

أتاحت وزارة الإسكان عدة وسائل مرنة للسداد لتيسير إجراءات الحجز أمام المواطنين، وتشمل الآتية:

الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية (فيزا - ماستركارد - ميزة).

الدفع عبر فروع البنوك المشاركة أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

السداد عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الآليات إلى تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية وتشجيع المواطنين على استخدام المنصات الرقمية في مختلف المعاملات الرسمية.

خدمات منصة مصر العقارية الإلكترونية

تُعد منصة مصر العقارية واحدة من أحدث المنصات الحكومية التي أطلقتها الدولة بهدف تسهيل حجز وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل المشروعات الجديدة، ومتابعة مراحل تنفيذها، وسداد المقدمات إلكترونيًا بسهولة وأمان.

كما تعمل المنصة على ضمان الشفافية في إجراءات الحجز وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، ما جعلها تحظى بإقبال كبير منذ إعلان وزارة الإسكان عن الطرح الجديد.