قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدرما في مصر والعالم العربي
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الآن عبر منصة مصر العقارية.. خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط

الآن عبر منصة مصر العقارية.. خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط
الآن عبر منصة مصر العقارية.. خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط
عبد الفتاح تركي

خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة وكراسة الشروط .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، حول منصة مصر العقارية، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد الذي يتضمن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف المحافظات.

تيح منصة مصر العقارية للمواطنين حجز وحداتهم السكنية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لأي جهة حكومية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على السكن الملائم.

واقرأ أيضًا:

وحدات منصة مصر العقارية

خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أوضحت منصة مصر العقارية الخطوات الكاملة لإنشاء حساب جديد استعدادًا لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، وجاءت الإجراءات الآتية:

  • زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية.
  • إدخال الرقم القومي المكوَّن من 14 رقمًا.
  • تسجيل رقم الهاتف المسجَّل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.
  • كتابة اسم الأم كما هو موضح في شهادة الميلاد.
  • إدخال رقم المصنع الموجود أسفل الصورة في البطاقة الشخصية.
  • الضغط على خيار إنشاء حساب جديد واستكمال البيانات المطلوبة.
  • تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق ثم كود التفعيل المرسل عبر رسالة نصية.
  • إنشاء كلمة مرور آمنة وتأكيدها.
  • تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

وبمجرد تسجيل الدخول، يمكن للمستخدم الوصول إلى خدمة الإسكان الاجتماعي وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، بالإضافة إلى تحميل كراسة الشروط مباشرة من المنصة.

سكن لكل المصريين ٧

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

بعد استكمال التسجيل، يمكن البدء في عملية الحجز الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى منصة مصر العقارية.
  • اختيار أيقونة «حجز وحدات ديارنا، جنة وسكن مصر، ظلال، الإسكان المتنوع».
  • تسجيل البيانات الشخصية ورقم البطاقة القومي.
  • تحميل المستندات المطلوبة عبر المنصة.

أما الخطوة الأخيرة، فتتمثل في دفع مقدم الحجز إلكترونيًا من خلال البطاقات البنكية المختلفة، سواء «فيزا» أو «ماستركارد» أو «ميزة»، لضمان تثبيت الحجز وإتمام العملية بنجاح.

سكن لكل المصريين

أماكن الوحدات السكنية في الطرح الجديد

كشفت وزارة الإسكان عن توزيع الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد عبر منصة مصر العقارية، وجاءت التفاصيل الآتية:

  • 2986 وحدة ضمن مشروعات «جنة» و«سكن مصر».
  • 10.614 وحدة ضمن مشروع «ديارنا».
  • 9412 وحدة بمشروع «ظلال».
  • 2000 وحدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويأتي هذا الطرح الكبير ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف الفئات، مع التركيز على المناطق العمرانية الجديدة والمدن المتكاملة الخدمات.

طرق السداد المتاحة لحجز شقق مصر العقارية

أتاحت وزارة الإسكان عدة وسائل مرنة للسداد لتيسير إجراءات الحجز أمام المواطنين، وتشمل الآتية:

  • الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية (فيزا - ماستركارد - ميزة).
  • الدفع عبر فروع البنوك المشاركة أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي.
  • السداد عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الآليات إلى تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية وتشجيع المواطنين على استخدام المنصات الرقمية في مختلف المعاملات الرسمية.

سكن لكل المصريين

خدمات منصة مصر العقارية الإلكترونية

تُعد منصة مصر العقارية واحدة من أحدث المنصات الحكومية التي أطلقتها الدولة بهدف تسهيل حجز وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل المشروعات الجديدة، ومتابعة مراحل تنفيذها، وسداد المقدمات إلكترونيًا بسهولة وأمان.

كما تعمل المنصة على ضمان الشفافية في إجراءات الحجز وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، ما جعلها تحظى بإقبال كبير منذ إعلان وزارة الإسكان عن الطرح الجديد.

منصة مصر العقارية حجز شقق الإسكان كراسة الشروط 2025 خطوات التسجيل في مصر العقارية حجز وحدات ديارنا وجنة وسكن مصر الإسكان الاجتماعي الجديد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حجز إلكتروني شقق مصر شقق الإسماعيلية الجديدة منصة حجز الوحدات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الحرم الذكي يدخل كليات جامعة الأزهر | تفاصيل

سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة يوم الجمعة؟ اعرف التوقيت الصحيح

شيخ الأزهر

جيفري ساكس: صوت شيخ الأزهر يمثل صوت الحق والإنسانية

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد