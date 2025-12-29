طنين الأذن .. العلاج بالموسيقى والعلاج السلوكي المعرفي

طنين الأذن .. يُعد طنين الأذن أكثر من مجرد إزعاج للمرضى؛ إذ إنه لا يتسبب في اضطرابات النوم وصعوبة التركيز والضغط النفسي الشديد فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالقلق والاكتئاب إذا كان حادًا ومستمرًا.

العلاج بالموسيقى

وقالت الجمعية الألمانية لعلاج طنين الأذن إن العلاج بالموسيقى يعد سلاحًا فعالًا لمواجهة طنين الأذن؛ إذ إنه يساعد في صرف الانتباه عن الطنين.

ويقوم هذا العلاج على استخدام أصوات وألحان هادئة ذات إيقاعات منتظمة، مثل صوت النافورة الرقيق أو تغريد الطيور أو المطر أو أمواج المحيط، والتي تهدف إلى تعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر النفسي، وجعل طنين الأذن يتلاشى تدريجيًا.

وفي بعض الحالات، يمكن تخصيص الموسيقى لتناسب نوع الطنين؛ فمثلًا قد تُعتبر ألحانٌ مختلفة مُهدئة عند سماع صوت صفير مقارنةً بالرنين أو الأزيز.

وبحسب نوع الموسيقى، يتم استخدام ترددات مختلفة لتحقيق الراحة. ويجد العديد من المصابين بالطنين أن الموسيقى مُمتعة بشكل خاص في الليل، ما يُساعدهم على النوم بسهولة أكبر، بحسب دي بي إيه.

وعلى الجانب الآخر، فإن الأصوات العالية جدا أو المضطربة ليست جيدة للأذنين؛ حيث إنها يمكن أن تسبب التوتر، ما يتسبب في تفاقم طنين الأذن.

ويتعين على المصابين عدم الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة جدًا عبر سماعات الرأس؛ فعلى الرغم من أن هذا قد يُخفي الطنين مؤقتًا، إلا أنه على المدى الطويل قد يُتلف الخلايا الحسية الحساسة في الأذن، وهذا بدوره يُؤدي إلى فقدان السمع وظهور الطنين.

أجهزة إخفاء الطنين

وبالنسبة لمن لا يرغبون في الاستماع إلى الموسيقى باستمرار، فيمكن استخدام ما يُسمى بأجهزة إخفاء الطنين؛ حيث تُصدر هذه الأجهزة الصغيرة، التي تُوضع في الأذن، أصواتًا خافتة - عادةً ما تكون أزيزا أو طنينا-، والتي تهدف إلى تحسين إدراك الطنين وإخفائه نوعًا ما.

العلاج السلوكي المعرفي

من جانبها، أشارت مؤسسة طنين الأذن والسمع الألمانية إلى أن العلاج السلوكي المعرفي يُعد الخيار الأمثل لعلاج طنين الأذن المُنهك؛ إذ يقوم هذا العلاج على أساس أن عبء طنين الأذن لا يعتمد على شدة الصوت بقدر ما يعتمد على كيفية تعامل الشخص معه.

وأوضحت الجمعية أن العلاج السلوكي المعرفي يساعد المصابين على إدارة طنين الأذن على نحوٍ أفضل؛ إذ يساعدهم على تطوير استراتيجيات تأقلم مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية، وهذا بدوره يُخفف من مشاعر العجز وفقدان السيطرة والإحباط، ويوفر لهم مزيدًا من الاستقرار والأمان في حياتهم اليوميّة.