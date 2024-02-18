اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

اكتشف فريق علمي طريقة محتملة للتخفيف من آثار الضوضاء في البيئات الصاخبة على سمعنا.

وأجرى فريق جامعة بيتسبرغ الأمريكية اختبارات على الفئران لإثبات أن الضوضاء مرتبطة بارتفاع مستويات الزنك في الأذن الداخلية، موضحين أن انتشار الزنك قد يكون المسؤول عن ضرر خلايا الأذن وتعطيل الاتصال بينها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ساينس ألرت” وجد أن التعرض للضوضاء والصوت العالي يؤدي لسرعة انتشار الزنك والبروتين الخاص به، خاصة في خلايا شعر قوقعة الأذن السليمة والحوف الحلزوني الموجود خارج الغشاء الدهليزي.

تمكن الباحثون من ايجاد طريقة لتقليل مستويات الزنك لدى الفئران الناتج عن الصوت العالى، واستعادة السمع بعد فقده إلى حد ما بجانب توفير بعض الحماية ضد التعرض للضوضاء بمستويات عالية.

واكتشف الباحثون أن بعض الأدوية يمكن أن تعمل كـ"إسفنجة" وتساعد في التلص من الزنك الزائد بسبب الضوضاء ومن ثم استعادة السمع وتم هذا من خلال استخدام التعديلات الجينية وإعطاء المركبات الدوائية.

واكد الفريق البحثي القائم على الدراسة أن النتائج تركز على أن الضوء على إشارات الزنك كهدف محتمل لمنع وتخفيف فقدان السمع الناجم عن الصوت العالى و الضوضاء.

وقال دكتور ثانوس تزونوبولوس، طبيب الأذن والأنف والحنجرة من جامعة بيتسبرغ، إن فقدان السمع الناتج عن الضوضاء يؤثر على حياة الملايين من البشر، ولكن نظرا لعدم فهم بيولوجيته يعتبرمنع فقدانه يمثل تحديا مستمرا".

ومازالت هناك حاجة ماسة لإجراء أبحاث إضافية ل من أجل توفير العقاقير الآمنة والفعالة للبشر في الوقاية من أضرار الضوضاء ونشر بحث علاج اثار الصوت العالى في PNAS.