خطوة بخطوة.. كيفية التقديم للحصول على وحدات الإسكان الجديدة عبر منصة مصر العقارية

في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25,012 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني متكامل.

سيتم طرح هذه الوحدات عبر منصة "مصر العقارية"، ويأتي هذا الطرح في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق الحلم المصري في امتلاك مسكن مناسب.

وفي هذا التقرير، نستعرض خطوات التقديم للحصول على هذه الوحدات بكل سهولة ويسر.

أنواع الوحدات السكنية المتاحة وعددها

تشمل الوحدات السكنية المطروحة عبر منصة "مصر العقارية" مشاريع مختلفة ومتنوعة، لتلبية احتياجات جميع المواطنين. تأتي الوحدات السكنية ضمن المشاريع التالية:

مشروع "جنة" و"سكن مصر": 2,986 وحدة سكنية

مشروع "ديارنا": 10,614 وحدة سكنية

مشروع "ظلال": 9,412 وحدة سكنية

الإسكان المتنوع في مدينة الإسماعيلية الجديدة: 2,000 وحدة سكنية

طرق السداد المتاحة للمواطنين

تسعى وزارة الإسكان لتوفير طرق سداد مرنة للمواطنين، تشمل عدة خيارات لضمان الوصول إلى الوحدات السكنية بسهولة. يمكن للمواطنين اختيار طريقة السداد التي تناسبهم عبر:

البطاقات البنكية: مثل فيزا، ماستر كارد، وميزة.

فروع البنوك المعتمدة: حيث يمكن دفع المبالغ عبر أي من البنوك المعتمدة.

الإنترنت البنكي: لتسديد المدفوعات عن طريق الخدمات الإلكترونية.

مكاتب البريد: خيار آخر للسداد بكل سهولة.

خطوات التسجيل على منصة "مصر العقارية"

لكي تتمكن من التقديم للحصول على الوحدات السكنية، يجب أولاً التسجيل على منصة "مصر العقارية" باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني: reservations.realestate.gov.eg

إنشاء حساب شخصي: قم بإنشاء حسابك الشخصي على المنصة.

الاطلاع على كراسة الشروط: قبل تقديم الطلب، تأكد من قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع للتعرف على كافة التفاصيل.

4. نصائح لتسهيل التقديم وضمان نجاح العملية

لتجنب أي تأخير أو مشاكل أثناء عملية التقديم، إليك بعض النصائح الهامة:

تأكد من صحة البيانات: تحقق من ملء كافة البيانات بشكل دقيق وصحيح.

اختيار طريقة السداد مسبقاً: حدد طريقة السداد التي تفضلها قبل بدء التقديم.

الاحتفاظ بالإيصالات: بعد إجراء الدفع، تأكد من الاحتفاظ بنسخة من الإيصالات الإلكترونية كدليل على إتمام العملية بنجاح.

رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وكان أوضح وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من طرح هذه الوحدات السكنية هو تسهيل الوصول إلى سكن لائق للمواطنين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في الإنشاء والتشطيب.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030، التي تركز على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الشربيني أن هذا الطرح يأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم تجربة سكنية متميزة للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات عبر منصة "مصر العقارية" الحديثة.