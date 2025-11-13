قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
أخبار البلد

بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد

حمادة خطاب

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، إجراء حركة تغييرات داخل قطاع البنية الأساسية شملت عدداً من المسؤولين، إلى جانب رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك في إطار إجراءات تقييم الأداء ومراجعة كفاءة العمل داخل القطاعات المختلفة.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالهيئة لـ«صدى البلد» أن القرارات جاءت بعد اجتماع رسمي عقده رئيس الهيئة، لمتابعة نتائج تقارير المراجعة الداخلية وتقييم مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في مختلف الإدارات.

قرارات فورية بتغيير بعض القيادات،

وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشة أداء القطاعات التنفيذية ومسؤوليات الإدارات المعنية بمتابعة أعمال البنية الأساسية، وانتهى إلى اتخاذ قرارات فورية بتغيير بعض القيادات، بهدف ضمان انضباط سير العمل وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والإشراف على المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للهيئة.

وشملت قائمة الإقالات كلاً من: محمد سليم نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وأشرف لاوندي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيفراي» لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية، ومحمد هندواي رئيس الإدارة المركزية لإشارات السكة الحديد، وهاني الكباش رئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة الحديد.

سكك حديد مصر الهيئة القومية تغييرات قطاع البنية الأساسية المسؤولين تقييم الأداء ومراجعة كفاءة العمل

