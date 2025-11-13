بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، إجراء حركة تغييرات داخل قطاع البنية الأساسية شملت عدداً من المسؤولين، إلى جانب رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك في إطار إجراءات تقييم الأداء ومراجعة كفاءة العمل داخل القطاعات المختلفة.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالهيئة لـ«صدى البلد» أن القرارات جاءت بعد اجتماع رسمي عقده رئيس الهيئة، لمتابعة نتائج تقارير المراجعة الداخلية وتقييم مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في مختلف الإدارات.

قرارات فورية بتغيير بعض القيادات،

وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشة أداء القطاعات التنفيذية ومسؤوليات الإدارات المعنية بمتابعة أعمال البنية الأساسية، وانتهى إلى اتخاذ قرارات فورية بتغيير بعض القيادات، بهدف ضمان انضباط سير العمل وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والإشراف على المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للهيئة.

وشملت قائمة الإقالات كلاً من: محمد سليم نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وأشرف لاوندي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيفراي» لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية، ومحمد هندواي رئيس الإدارة المركزية لإشارات السكة الحديد، وهاني الكباش رئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة الحديد.