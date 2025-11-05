بـ500 جنيه.. اعرف إزاي تقدم على شقق الإسكان التعاوني الجديدة| فيديو

قدمت الزميلة منار عبد العظيم فيديو توضيحي بعنوان "بـ500 جنيه.. تعالى أقولك إزاي تقدم على شقق الإسكان التعاوني"، استعرضت فيه تفاصيل الطرح الجديد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللي أعلنته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وفتحت الهيئة باب الحجز لوحدات جاهزة للتسليم بأسعار مناسبة ومواقع مميزة جدًا، رسميًا من 1 ديسمبر 2025.

تفاصيل الإعلان الجديد

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 253 وحدة سكنية في عدد من المواقع المميزة ضمن مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، واللي بتوفر وحدات جاهزة للتسليم بمجرد إنهاء الإجراءات والسداد.

أماكن الوحدات المتاحة

المشروعات المطروحة في أكتر من مدينة على مستوى الجمهورية، وجايه كالتالي:

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

مشروع لؤلؤة أكتوبر

مشروع لؤلؤة بدر

مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

مدينة العاشر من رمضان (المجاورات 60، 62، 64)

مدينة 15 مايو (مجاورة 31)

السويس – في عمارات مشروع مدينة الأمل بمساحات متنوعة

كل الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم الفوري بعد استكمال سداد المستحقات المطلوبة.

مواعيد الحجز

باب الحجز هيتفتح من يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، وهيستمر لحد الخميس 25 ديسمبر 2025.

طريقة التقديم وخطوات الحجز

شراء كراسة الشروط

السعر: 500 جنيه فقط

أماكن الشراء:

المقر الرئيسي للهيئة

3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر

فرع السويس

حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4

الاطلاع على التفاصيل الكاملة

الأسعار والمساحات ونظام السداد موضحين بالكامل داخل كراسة الشروط.

تقدر كمان تزور الموقع الرسمي للهيئة:

www.Chc-Egypt.com

القرعة العلنية واختيار الوحدات

موعد القرعة: الساعة 12 ظهرًا في الأيام المحددة داخل الكراسة.

في السويس، هتتم القرعة في فرع الهيئة هناك.

ولو سددت كامل ثمن الوحدة مقدمًا، تقدر تختار وحدتك قبل القرعة.

مميزات الطرح

وحدات جاهزة على التسليم الفوري.

مواقع متميزة داخل مدن جديدة واعدة.

نظام حجز سهل وميسر.

أسعار مناسبة مقارنة بمواقع المشروعات.