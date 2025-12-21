بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص هدد المحامية نهاد أبو القمصان عبر إرسال صورة له بسلاح على الواتس اب بعد موقفها من فيديو الصعيدي وفتاة المترو.

قالت وزارة الداخلية فى بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في إطار كشف ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لاستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.