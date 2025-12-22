قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين22 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات 

 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:14 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:54 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:41 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:0 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:23 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:21 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 2:44 ع

موعد أذان المغرب: 5:2 م

موعد أذان العشاء: 6:27م

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 5:16 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 2:41 ع

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:23م

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت في مصر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة في المنصورة 

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:39 ع

موعد أذان المغرب: 4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:39 ع

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة في أسيوط 

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:11 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:54 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:48 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:7 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:28 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:8 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:52 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:47 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:6 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:26 م

افضل دعاء في شهر رجب 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا


ماذا كان يقول الرسول في شهر رجب؟

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ.

كما كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا رأي الهلال يقول :"اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر هجري، ومنه شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

ترشيحاتنا

جانب من المراسم

الأمين العام الجديد لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول يتسلم مهام عمله

جانب من الفعاليات

البترول: ختام فعاليات مشروع بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة وترشيدها

مشروع تطوير مدرسة زهور

البترول: افتتاح مدرسة زهور المعرفة للتعليم الأساسي في العامرية بعد تطويرها

بالصور

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد