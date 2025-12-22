مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين22 ديسمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:14 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:54 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:41 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:0 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:23 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:21 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 2:44 ع

موعد أذان المغرب: 5:2 م

موعد أذان العشاء: 6:27م

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 5:16 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 2:41 ع

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:23م

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:39 ع

موعد أذان المغرب: 4:57 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:39 ع

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:11 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:54 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:48 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:7 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:28 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

يُرفع أذان الفجر الساعة 5:8 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 11:52 ص

يُرفع أذان العصر الساعة 2:47 ع

يُرفع أذان المغرب الساعة 5:6 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 6:26 م

افضل دعاء في شهر رجب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا



ماذا كان يقول الرسول في شهر رجب؟

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ.

كما كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا رأي الهلال يقول :"اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر هجري، ومنه شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.