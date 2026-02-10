مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي x هليوليدو في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي.

سبورتنج x القناة في الساعة السادسة مساءً، على صالة سبورتنج.

الترسانة x سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

هليوبوليس x الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.



المجموعة الثانية

مصر للبترول x الزهور في الساعة السادسة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الزمالك x بتروجت في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزمالك.

وادي دجلة x الطيران في الساعة السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

الجزيرة x طلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.