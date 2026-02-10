قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثانية كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي x هليوليدو في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي.

سبورتنج x القناة في الساعة السادسة مساءً، على صالة سبورتنج.

الترسانة x سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

هليوبوليس x الاتحاد السكندري في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.


المجموعة الثانية

مصر للبترول x الزهور في الساعة السادسة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الزمالك x بتروجت في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزمالك.

وادي دجلة x الطيران في الساعة السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

الجزيرة x طلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

دوري السوبر الممتاز الكرة الطائرة بطولة دوري السوبر الممتاز اتحاد الكرة الطائرة الأهلي وهليوليدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

رهبان إقليم العائلة المقدسة

انطلاق المؤتمر السنوي لرهبان إقليم العائلة المقدسة بمصر

عيد القديس مار مارون

كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون

نيافة الأنبا أباكير والأنبا مكاريوس

أسقف الدول الإسكندنافية يزور إيبارشية المنيا ويلتقي بالمكرسات | صور

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد