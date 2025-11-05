قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع بالشيخ زايد

أحمد عبد القوى

 وقعت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) ، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، إتفاقية تعاون مع شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع «Terrace Plaza – Clinics» بمدينة الشيخ زايد ، بحجم إستثمارات يبلغ 1.1 مليار جنيه. وهو مشروع تجاري إداري يضم طابقين مخصصين للجراج، وطابقًا أرضيًا للمحلات التجارية، بالإضافة إلى ثلاثة طوابق للأنشطة الإدارية والطبية. ويأتي ذلك في إطار حرص شركة التعمير والإسكان العقارية(HDP) ، المستمر على تعزيز جودة مشروعاتها وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي إحتياجات العملاء وتطلعاتهم، مع الإلتزام بأعلى معايير التنفيذ والجودة.

ويمتد مشروع «Terrace Plaza – Clinics» على مساحة إجمالية تبلغ 10,500 متر مربع في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة. ويجسّد المشروع رؤية شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) في تطوير مجتمعات متكاملة، من خلال توفير مجموعة من الخدمات التجارية والإدارية، بما يخلق وجهة تجمع بين إسلوب الحياة العصري ومرافق التسوّق والترفيه، ويمنح العملاء بيئة متكاملة تدعم الإستقرار والنمو المستدام.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، قائلًا: “ يعد توقيع هذه الإتفاقية خطوة هامة ضمن جهود شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) لتطوير مشروع تجاري وإداري متكامل يرتقي بمعايير جودة الحياة، ويجسد رؤيتنا في تقديم مجتمعات عصرية مصممة بعناية لتواكب تطلعات العملاء. وقد جاء اختيار شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع  Terrace Plaza – Clinics  لما تتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.”

ومن جانبه، علق المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة رواد الهندسة الحديثة، قائلاً: " تجسد هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تنسجم مع رؤيتنا لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة تتميز بالجودة والإبتكار، وتمثل إمتدادًا لمسيرة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) في تقديم حلول عقارية تلبي تطلعات السوق المتجددة. ويأتي مشروع " Terrace Plaza – Clinics" بمدينة الشيخ زايد ليجسد هذا التوجه بوضوح، من خلال تصميمه العصري، وموقعه المتميز، ومرافقه المتكاملة التي توفر تجربة راقية ومستدامة. ونحن فخورون بأن نتعاون في تنفيذ هذا المشروع الواعد، مستندين إلى خبرة تتجاوز 25 عامًا في تنفيذ مشروعات نوعية ساهمت في رسم ملامح التطوير العمراني في مصر".

ويجمع المشروع بين الخصوصية، التصميم الحديث، والموقع الإستراتيجي، حيث يطل على محوري 26 يوليو ودهشور، ويبعد دقائق معدودة عن معالم رئيسية مثل مول العرب، أركان، جامعة النيل، والمستشفيات الكبرى. كما يوفر للعملاء أنشطة ترفيهية متنوعة ضمن بيئةٍ متكاملةٍ تضمن أعلى معايير الجودة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

الزمالك

عمر جابر: الزمالك دائما المرشح الأول.. وجماهيرنا مصدر قوتنا

أحمد شوبير

‏شوبير: لدينا أخطاء كارثية في التحكيم.. والمخطئ أصبح يكافأ

عمر جابر

عمر جابر: جماهير الزمالك مصدر قوتنا.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

