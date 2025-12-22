قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها لتقليل خطر الإصابة بـ التهاب الجيوب الانفية أو لتخفيف الأعراض في المراحل المبكرة.

 ومن أهم هذه الخطوات لتجنب التهاب الجيوب الانفية:

1-تنظيف الممرات الأنفية يوميًا:

قم بتمرير الماء بلطف داخل الممرات الأنفية للمساعدة على التخلص من المخاط الزائد وترطيب الأغشية المخاطية.

يُفضل القيام بذلك صباحًا ومساءً أثناء تنظيف الأسنان، وخلال النهار؛ يمكن استخدام بخاخ المحلول الملحى لترطيب الأنف.

2-الإكثار من شرب الماء:

يساعد الترطيب الجيد على إبقاء المخاط رقيقًا وسهل التصريف، لذا احرص على وجود زجاجة ماء بجانبك لتذكيرك بشرب الماء طوال اليوم.

3-استنشاق البخار:

يمكنك البقاء لبعض الوقت في حمام ساخن، أو غلي الماء وسكبه في إناء، ثم تغطية الرأس بمنشفة والانحناء بحذر لاستنشاق البخار.

4- تجنّب البيئات الجافة:

يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل، خاصةً بجانب السرير، وكذلك في مكان العمل، على منع جفاف الممرات الأنفية.

5- النوم مع رفع الرأس:

يتجمع المخاط في الجيوب الانفية أثناء الليل عند النوم والرأس في مستوى منخفض. لذا يُنصح برفع الرأس باستخدام وسائد إضافية أو وسادة مائلة أثناء النوم.

6-التعامل بلطف مع الأنف:

انفخ أنفك برفق، فتحةً واحدة في كل مرة. فالقوة الزائدة قد تُهيّج الممرات الأنفية وتدفع المخاط المحمّل بالبكتيريا عائدًا إلى الجيوب الأنفية.

7-تجنّب مضادات الهيستامين إلا عند وصفها طبيًا:

قد تجعل مضادات الهيستامين المخاط أكثر كثافة وصعوبة في التصريف. ومع ذلك، إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن الحساسية، فقد يوصي الطبيب باستخدامها مع أدوية أخرى.

8-الحذر عند استخدام مزيلات الاحتقان:

استخدام مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية لأكثر من يوم أو يومين قد يؤدي إلى الاعتماد عليها بسبب الاحتقان الارتدادي (زيادة التورم بعد زوال مفعول الدواء).

