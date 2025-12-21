سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله ببعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل بإنقاذ قطار ركاب بمنطقة الحامول بمحافظة المنوفية يوم ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٥، وتؤكد أن هذه الأخبار غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء قيام القطار رقم ٥٤٤ / ٣٠٧٢ ركاب طنطا / منوف / القاهرة من محطة الحامول، سقط البوجي الخلفي من العربة رقم ١٦٣٤٦ / ٣، وتم رفع البوجي الساقط وتسيير القطار بصورة طبيعية.

وأكدت الهيئة أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل وتعامل مع الموقف وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة.

استقاء المعلومات من مصادرها

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي من شأنها تضليل الرأي العام.

كما تؤكد الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بترويج الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة، حفاظًا على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.