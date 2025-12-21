قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استنفار أمني بواشنطن: الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بقلب العاصمة
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
أخبار البلد

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

حمادة خطاب

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله ببعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل بإنقاذ قطار ركاب بمنطقة الحامول بمحافظة المنوفية يوم ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٥، وتؤكد أن هذه الأخبار غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء قيام القطار رقم ٥٤٤ / ٣٠٧٢ ركاب طنطا / منوف / القاهرة من محطة الحامول، سقط البوجي الخلفي من العربة رقم ١٦٣٤٦ / ٣، وتم رفع البوجي الساقط وتسيير القطار بصورة طبيعية.

وأكدت الهيئة أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل وتعامل مع الموقف وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة.

استقاء المعلومات من مصادرها

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي من شأنها تضليل الرأي العام.

كما تؤكد الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بترويج الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة، حفاظًا على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.

السكة الحديد النقل وزير النقل

