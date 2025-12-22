قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي مساء اليوم الإثنين إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب. 

ويسعى “الفراعنة” إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوارهم القاري، وحصد أول ثلاث نقاط تعزز حظوظهم في التأهل للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025

تقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن اللقاء ملعب أدرار، وسط أجواء جماهيرية كبيرة، في ظل الاهتمام الإعلامي والجماهيري الواسع بظهور المنتخب المصري في مستهل مشواره بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

يمكن لعشاق الكرة الإفريقية متابعة المباراة عبر عدد من القنوات الفضائية، سواء المشفرة أو المفتوحة، وجاءت أبرزها كالتالي:

beIN Sports HD

  • الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • توفر بثًا مباشرًا بجودة عالية (HD) مع تعليق عربي مميز.
  • تقدم استوديوهات تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة، تضم نخبة من نجوم الكرة والإعلام الرياضي.
     

القنوات الإفريقية المفتوحة
 

  • القناة الجزائرية الأرضية: تبث بعض مباريات البطولة مجانًا عبر البث الأرضي داخل الجزائر.
  • قنوات إفريقية أخرى مفتوحة: قد تنقل بعض مباريات دور المجموعات أو الأدوار النهائية، وفقًا لحقوق البث في كل دولة.

ملاحظة هامة للمشاهدين

يختلف نقل المباريات على القنوات المفتوحة من دولة لأخرى، بحسب حقوق البث، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المحلية لمعرفة القنوات المتاحة في كل بلد.

وبذلك تترقب الجماهير العربية مواجهة قوية يأمل خلالها منتخب مصر في بداية مثالية نحو استعادة اللقب القاري


 

