مع اقتراب رمضان..عضو بالشيوخ يطالب بشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار

طالب النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ظاهرة إرتفاع أسعار السلع الغير مبررة، قائلاً : انه مع أقتراب أي موسم تزيد فيها الأسعار بشكل غير مبرر رغم توافر السلع .



ووطالب الضوي في تصريحات صحفية له اليوم ، بضرورة التوسع في معارض أهلاً رمضان في كافة المحافظات وخاصة المناطق الشعبية والمزدحمة لمواجهة جشع التجار .



وأوضح " عضو مجلس الشيوخ " إلي أنه من الضروري أن يكون هناك تكامل للأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتا إلى أن الرقابة المستمرة هي الضامن الحقيقي لاستقرار السوق.



وأكد " الضوي" أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر، ويحد من الضغوط التضخمية،مطالباُ المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري .

