محمد همام: فوز حياة كريمة بجائزة دبي تتويج لجهود الدولة في تطوير قرى الريف

أكد الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن فوز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة يُعد شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة المصرية في تنفيذ واحدة من أضخم المشروعات التنموية في تاريخها الحديث.

وأوضح همام - في تصريح اليوم - أن مبادرة «حياة كريمة» لم تقتصر على تحسين مستوى المعيشة فقط، بل أحدثت تحولًا جذريًا في شكل وحياة القرى المصرية، من خلال تطوير شامل للبنية التحتية شمل شبكات المياه والصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، ورصف الطرق، وتحسين منظومة الكهرباء والاتصالات، بما أسهم في خلق بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن المبادرة نجحت في تغيير واقع حياة ملايين المواطنين في الريف، عبر توفير خدمات أساسية وفرص عمل حقيقية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر.

وأشار أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن هذا الفوز يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، مؤكدًا أن استمرار حصد المبادرة للجوائز الدولية يعزز من مكانة مصر على خريطة التنمية المستدامة عالميًا، ويؤكد أن ما تحقق على أرض الواقع أصبح نموذجًا يُحتذى به دوليًا .