تكنولوجيا وسيارات

سعر ام جي HS هايبرد 2026 في السعودية

ام جي HS هايبرد موديل 2026
ام جي HS هايبرد موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد ام جي HS هايبرد موديل 2026، وتنتمي HS هايبرد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء القوي والكفاءة الذكية .

ام جي HS هايبرد موديل 2026

أبعاد ام جي HS هايبرد موديل 2026

ام جي HS هايبرد موديل 2026

تأتى سيارة ام جي HS هايبرد موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4670 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1663 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

مواصفات ام جي HS هايبرد موديل 2026

زودت سيارة ام جي HS هايبرد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شعار Hybrid+، و الخطوط الزرقاء حول الشبك والمصابيح، وبها مصابيح أمامية وخلفية LED، وبها جنوط مقاس 18بوصه .

ام جي HS هايبرد موديل 2026

تقدم ام جي اتش اس هايبرد بلس موديل 2026 بـ مقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا، وتدعم التدفئة والذاكرة، وبها لوحة قيادة مزودة بشاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة مقاس 27 بوصة مدمجة للعدادات والمعلومات والترفيه، وبها نظام مكيف هواء إلكتروني مع فتحات خلفية وفلتر تنقية الهواء، وشاشات عرض متعددة، ومقاعد بتعديل كهربائي مع ذاكرة وتدفئة، وبها عجلة قيادة جلد متعدد الوظائف .

محرك ام جي HS هايبرد موديل 2026

ام جي HS هايبرد موديل 2026

تستمد سيارة ام جي HS هايبرد موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة 221 حصان، وبها عزم دوران 340 نيوتن/ متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية.

وسائل الأمان بـ ام جي HS هايبرد موديل 2026

ام جي HS هايبرد موديل 2026

تحتوي سيارة ام جي HS هايبرد موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وبها توزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبها ثبات إلكتروني، ومساعد صعود ونزول المنحدرات، ومثبت السرعة المتكيف والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام مكابح الطوارئ الذاتية، وتحذير الاصطدام في المنطقة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرا 360 درجة .

سعر ام جي HS هايبرد موديل 2026

ام جي HS هايبرد موديل 2026

تباع سيارة ام جي HS هايبرد موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 114 ألف ريال سعودي .

ام جي HS هايبرد موديل 2026 HS هايبرد موديل 2026 مواصفات ام جي HS محرك ام جي HS هايبرد سعر ام جي HS هايبرد موديل 2026

