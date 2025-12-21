مواصفات رينو داستر 2026 الجديدة

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

رينو داستر موديل 2026

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو داستر موديل 2026، وتنتمي داستر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد رينو داستر موديل 2026

تأتى سيارة رينو داستر موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4343 مم، وعرض 2069 مم، وارتفاع 1661 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2657 مم .

محرك رينو داستر موديل 2026

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ رينو داستر موديل 2026

تمتلك سيارة رينو داستر موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-، ووسائد ABS هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها

Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات رينو داستر موديل 2026

تحتوي سيارة رينو داستر موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها Start/Stop system .

سعر رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .