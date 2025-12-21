خطوات بسيطة للحفاظ على أبواب ومقابض السيارة

الحفاظ على أبواب ومقابض السيارة يجب تشحيم المفصلات والأقفال بانتظام بـ استخدام WD-40 أو مزلق الجرافيت، بالاضافة إلي تجنب إغلاق الأبواب بقوة، ويجب تنظيفها بانتظام لحماية الأختام والمفصلات من الأوساخ وتلف الطلاء، وقم بتطبيق أفلام حماية أو سيراميك للحماية من الخدوش.

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

- خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض :

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

التنظيف الأسبوعي

امسح المقابض بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة لإزالة الزيوت والأوساخ المتراكمة.

استخدام مواد مناسبة

تجنب المنظفات الكيميائية القوية التي قد تؤدي لتآكل الأواب والمقابض واستخدم صابون غسيل السيارات والماء الدافئ للتنظيف.

التلميع والحماية

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

بعد التنظيف يجب استخدام ملمع مخصص لنوع مادة المقبض لتوفير طبقة حماية ضد الأوساخ المستقبلية، وينصح بتركيب أفلام حماية شفافة (PPF) للمقابض لتجنب الخدوش.

التعامل برفق

تجنب فتح الأبواب بقوة مفرطة أو تعليق أشياء ثقيلة على المقابض، لأن ذلك يؤدي لكسرها أو تلف الآلية الداخلية.

تزييت المفصلات والمزاليج

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

قم بتشحيم مفصلات الأبواب ومجاري الإغلاق بانتظام لضمان حركة سلسة ومنع الصدأ.

صيانة الأقفال

استخدم مزلق جافاً يعتمد على الجرافيت لفتحات المفاتيح، وتجنب استخدام WD-40 داخل الأقفال لأنه قد يجذب الغبار ويجعل الآلية لزجة بمرور الوقت.

تنظيف قنوات التصريف

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

تأكد من أن فتحات التصريف في أسفل الباب خالية من الأوساخ أو الطين لمنع تراكم المياه والصدأ داخل الباب.

ترطيب الإطارات المطاطية

يجب تنظيف الأختام المطاطية حول الأبواب بانتظام بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون، واستخدم مواد حماية لمنع تشققها أو التصاقها في الأجواء الباردة.

حماية الديكورات الداخلية

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

استخدم منظفات مخصصة للفينيل والجلد لألواح الأبواب الداخلية، مع وضع طبقة واقية بعد الجفاف للحماية من أشعة الشمس.

تجنب الإغلاق العنيف

إغلاق الأبواب بقوة يضعف الهيكل الداخلي ويسبب تلف في الأختام المطاطية.

خطوات بسيطة للحفاظ على الأبواب والمقابض

ركن السيارة في الظل

تساعد المظلات في حماية المقابض والجلود من البهتان والتشقق الناتج عن الحرارة العالية .