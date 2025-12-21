تركب عربية «مستعملة» نوعها إيه في 2025 بـ 600 ألف جنيه | اعرف المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، وهيونداي إلينترا، وبيجو 301، وميتسوبيشي لانسر، ورينو ميجان، وفولكس فاجن جولف .

هيونداي إلينترا موديل 2015

تستمد سيارة هيونداي إلينترا موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 141 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي إلينترا موديل 2015

تباع سيارة هيونداي إلينترا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2015

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 157 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 301 موديل 2015

سعر سيارة بيجو 301 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2017

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 850 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2017

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2017 في سوق السيارات المصري 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2008

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2008 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2008

تأتى سيارة رينو ميجان موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن جولف موديل 2011

تمكنت سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2011 من قطع مسافة 188 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف موديل 2011

يصل سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .