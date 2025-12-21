قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
موديلات فاخرة.. محطات بارزة في تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

إبراهيم القادري

شركة إنفينيتي تأسست لتكون القسم الفاخر من شركة نيسان اليابانية في عام 1989 في أمريكا الشمالية، وظهرت إنفينيتي كـ علامة تجارية تركز على تقديم سيارات فاخرة عالية الأداء، بالإضافة إلي تقديم خدمة عملاء استثنائية لتنافس السيارات الأوروبية والأمريكية.

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

انطلقت إنفينيتي بموديلين سيدان هما، إنفينيتي Q45 ، وإنفينيتي M30 الكوبيه، وحققت نجاح سريع وذلك بفضل الابتكار والتصميم الموجه للسائق، وتوسعت لاحقاً لتشمل أسواق عالمية منها، الشرق الأوسط وآسيا، وذلك مع الحفاظ على تركيزها على الجودة والتجربة الفاخرة المميزة .

التحضيرات السرية لشركة إنفينيتي

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

تم تكوين مجموعة داخل نيسان بهدف إنشاء علامة تجارية فاخرة جديدة تتحدى المنافسين، وتم اختيار اسم إنفينيتي ليعكس الفرص اللامحدودة، وبالتالي تم تصميم الشعار الشهير الذي يمثل خطين ممتدين للأفق.

انطلاق إنفينيتي رسميا

إطلاق العلامة التجارية رسمياً في الولايات المتحدة كان في عام 1989، وأصدرت إنفينيتي طرازين رائدين هما إنفينيتي  Q45 السيدان، وإنفينيتي M30 الكوبيه، وركزت الشركة على تقديم تجربة ملكية فريدة (Total Ownership Experience) وخدمة عملاء مبتكرة.

التوسع العالمي لـ إنفينيتي

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

توسعت إنفينيتي من خلال شبكة تسويق لتشمل أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وظهرت طرازات جديدة أكثر تنوعاً، وتم التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والأداء.

إنفينيتي  من عام 2000 حتى الآن

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

استمرت إنفينيتي في طرح سيارات SUV رياضية متعددة الاستخدامات من ضمنها، إنفينيتي QX50، التي بدأت كـ EX35 في 2007، وبالتالي أصبحت إنفينيتي جزء لا يتجزأ من أسواق السيارات الفاخرة، وخاصة في أمريكا الشمالية والصين والشرق الأوسط، مع التركيز على الفخامة والتكنولوجيا المبتكرة التي تجمع بين التصميم الياباني والتوجه العالمي.

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

وجدير بالذكر ان إنفينيتي الزمت نيسان بالارتقاء إلى مستوى السيارات الفاخرة، مع الحفاظ على هويتها المستقلة وتقديم سيارات تجمع بين الأداء والتصميم والرفاهية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

