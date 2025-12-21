موديلات فاخرة.. محطات بارزة في تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

شركة إنفينيتي تأسست لتكون القسم الفاخر من شركة نيسان اليابانية في عام 1989 في أمريكا الشمالية، وظهرت إنفينيتي كـ علامة تجارية تركز على تقديم سيارات فاخرة عالية الأداء، بالإضافة إلي تقديم خدمة عملاء استثنائية لتنافس السيارات الأوروبية والأمريكية.

تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

انطلقت إنفينيتي بموديلين سيدان هما، إنفينيتي Q45 ، وإنفينيتي M30 الكوبيه، وحققت نجاح سريع وذلك بفضل الابتكار والتصميم الموجه للسائق، وتوسعت لاحقاً لتشمل أسواق عالمية منها، الشرق الأوسط وآسيا، وذلك مع الحفاظ على تركيزها على الجودة والتجربة الفاخرة المميزة .

التحضيرات السرية لشركة إنفينيتي

تم تكوين مجموعة داخل نيسان بهدف إنشاء علامة تجارية فاخرة جديدة تتحدى المنافسين، وتم اختيار اسم إنفينيتي ليعكس الفرص اللامحدودة، وبالتالي تم تصميم الشعار الشهير الذي يمثل خطين ممتدين للأفق.

انطلاق إنفينيتي رسميا

إطلاق العلامة التجارية رسمياً في الولايات المتحدة كان في عام 1989، وأصدرت إنفينيتي طرازين رائدين هما إنفينيتي Q45 السيدان، وإنفينيتي M30 الكوبيه، وركزت الشركة على تقديم تجربة ملكية فريدة (Total Ownership Experience) وخدمة عملاء مبتكرة.

التوسع العالمي لـ إنفينيتي

توسعت إنفينيتي من خلال شبكة تسويق لتشمل أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وظهرت طرازات جديدة أكثر تنوعاً، وتم التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والأداء.

إنفينيتي من عام 2000 حتى الآن

استمرت إنفينيتي في طرح سيارات SUV رياضية متعددة الاستخدامات من ضمنها، إنفينيتي QX50، التي بدأت كـ EX35 في 2007، وبالتالي أصبحت إنفينيتي جزء لا يتجزأ من أسواق السيارات الفاخرة، وخاصة في أمريكا الشمالية والصين والشرق الأوسط، مع التركيز على الفخامة والتكنولوجيا المبتكرة التي تجمع بين التصميم الياباني والتوجه العالمي.

وجدير بالذكر ان إنفينيتي الزمت نيسان بالارتقاء إلى مستوى السيارات الفاخرة، مع الحفاظ على هويتها المستقلة وتقديم سيارات تجمع بين الأداء والتصميم والرفاهية.