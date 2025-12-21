وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 8.٠٠ مساء اليوم وقع حادث تصادم بين ٢ فندق عائم بمنطقه هويس اسنا وذلك اثناء تحرك الفندق المسمى اوبرا من اسوان الى الاقصر وبعد عبوره هويس اسنا بمسافه 2 كم.

وأضافت فوجئ بقيام سائق الباخره بوريفاج المتحرك من الأقصر فى اتجاه أسوان بعمل مناوره حادةه من أمامه مخالفا قواعد الملاحه باعطاء اولويه المرور للفندق المبحر (المتحرك مع اتجاه حركه المياه) للوقوف على مرسى الحديقه الدوليه.

انبعاج بمقدمه الفندق اوبرا وتهشم ٣ كبائن

وتابعت نتج عن الحادث انبعاج بمقدمه الفندق اوبرا وتهشم 3كبائن من الفندق بوريفاج ووفاه احدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وايقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج واحاله الواقعه للنيابة المختصة.