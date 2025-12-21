قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقل البري تستقبل السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي ITF بالوطن العربي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الديب أبوعلي

استقبلت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار بيكر خندقجي السكرتير الإقليمي بالاتحاد الدولي ITF للوطن العربي ومقرها الأردن، والدكتورة سمر سعفان مسئول التدريب والتثقيف في مقر النقابة الجديد.

وأكد الدوكار، أن الدورة النقابية الحالية أطلقت عليها النقابة العامة للعاملين بالنقل البري "دورة الخدمات " نظرا لما قامت به النقابة من خدمات لاعضائها بالفعل وفي مقدمتها "صندوق الكوارث"، الذي قدم لأعضائه حتى الآن ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن النقابة مستمرة في تقديم الخدمات لأعضائها، وتطوير مهاراتهم عن طريق بروتوكول مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتدريب السائقين على قيادة سيارات الكهرباء لمواكبة التطور، لافتا إلى أن البعض منهم تم تعيينه فور الانتهاء من التدريب.

وقدم الدوكار شرحا وافيا عن مكونات المبنى خلال جولة داخل أروقة المبني مع الضيوف.

وقالت بيكر خندقجي، التي تشغل منصب السكرتير الإقليمي بالاتحاد الدولي ITD بمنطقة الوطن العربي بعجمان بالاردن، إن ال ITF هي منظمة دولية تمثل عمال النقل علي مستوى العالم، ومقرها الرئيسي لندن، وتضم حوالي 700 نقابة من 150 دولة تمثل جميع قطاعات النقل.

وأوضحت أن تركيزهم حاليا على القطاعات المهمشة أو ما يطلق عليها ”عمال المنصات" ومنها “أوبر، وكريم، وإندرايف، وديدي، وسويفل”.

وأكدت نفعل كل ما بوسعنا لحماية عمال النقل في الوطن العربي، وربط جميع النقابات مع بعضهم البعض، ولنا تمثيلا في جميع المنظمات الدولية، ومكاتب إقليمية في جميع المناطق العربية.

وأعربت بيكر عن سعادتها بأن أول زيارة لها بعد عودتها لمصر كانت  للنقابة العامة للنقل البري، مشيرة إلى إنها خلال جولاتها في معظم الدول لم ترى مثل هذا المبنى، والخدمات، والمرافق.

وقالت إن ما شاهدته خلال جولتها داخل مقر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري شئ مبهر وفخر للعالم العربي أن يكون هناك مقر نقابة عامة بهذا الشكل الرائع.

وأوضحت خندقجي، أن نقابة النقل البري من أقدم النقابات العمالية المنضمة إلى ITF في العالم العربي، منذ انشاء مكتبهم في الأردن، (أي من حوالي 20 عاما).

أكدت خندقجي، أنها تتمني أن تستفيد نقابات النقل البري في الوطن العربي من تجارب وخبرات نقابة النقل البري المصرية.

واقترحت خندقجي خلال اللقاء، أن تقوم بتنظيم رحلات من بعض الدول العربية للمصايف التابعة لنقابة النقل البري بالعجمي، والغردقة، ومرسي مطروح، وجمصة.

وأكدت الدكتورة سمر سعفان مسئول التدريب والتثقيف، أنها تدعم جميع النقابات العمالية المصرية بشتي الطرق، وتحاول جاهدة أن تقدم لهم جميع المعلومات العمالية الهامة لتطوير مهاراتهم بطريقة  مبسطة.

وقال بسيوني حمد مسئول العلاقات الخارجية بالنقابة العامة، أن المرأة لها دور هام داخل النقابة، ولدينا نماذج متعددة ومشرفة ، وتضم النقابة أيضا سائقات تتراوح اعمارهن من 20 عاما وحتي 70 عاما.

حضر اللقاء ، محمد جمال داوود الأمين العام للنقابة، عادل عيسي امين الصندوق، ولاء الريدي نائب رئيس النقابة، وناصر عبد الواحد لجنة كفر الزيات، ومحمد مغربي رئيس لجنة القاهرة، وولاء فرج لجنة شمال الجيزة.

النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أشرف الدوكار بيكر خندقجي السكرتير الإقليمي بالاتحاد الدولي ITF الأردن وزارة النقل

