موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي

منتخب مصر
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وسط طموحات كبيرة لـ«الفراعنة» في بداية مشوارهم القاري.

مجموعة قوية في انتظار الفراعنة

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وهي مجموعة لا تخلو من الندية والتنافس، ما يفرض على المنتخب المصري تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية مبكرة نحو التأهل.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

يفتتح منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي، في مباراة تقام اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة مساء حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى حصد النقاط الثلاث ووضع أولى خطوات المنافسة على اللقب.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي

تحمل مواجهات المنتخبين تاريخًا طويلًا من الصدامات القارية والدولية، إذ التقى منتخبا مصر وزيمبابوي في 13 مباراة سابقة بمختلف البطولات والمناسبات. ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المصري، الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 8 مواجهات، مقابل خسارة واحدة فقط، بينما حسم التعادل 4 مباريات.

أرقام وأهداف

على مستوى الأهداف، تمكن منتخب مصر من تسجيل 21 هدفًا في شباك زيمبابوي، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا، ما يعكس التفوق الهجومي للفراعنة عبر تاريخ اللقاءات بين المنتخبين.

آخر مواجهة رسمية

كانت آخر مباراة جمعت بين مصر وزيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، ونجح خلالها المنتخب المصري في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، ليؤكد سيطرته التاريخية قبل تجدد اللقاء بينهما في نسخة 2025.

طموحات البداية

يدخل منتخب مصر اللقاء بثقة التاريخ، ورغبة في تأكيد الجدارة، وبداية قوية تعزز حظوظه في مشوار المنافسة على اللقب القاري الثامن في تاريخه


 

