قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. وإطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيمة استثنائية.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |إليك أهم مواصفاتها

كشفت شركة بوكو مؤخرًا عن سلسلة هواتف F8 الذكية للسوق العالمية، إلا أن العلامة التجارية لم تكتف على ما يبدو بهذا الطرح حيث تعمل على طرح سلسلة هواتف بوكو M8 بأسواق متعددة، بما في ذلك الهند.

وقد طرحت العلامة التجارية اليوم أول إعلان تشويقي لسلسلة M من الجيل التالي في الهند، مما يشير إلى أنها ستُطرح قريبًا.

إطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

يُعد OriginOS 6 أحد أهم التحديثات لأجهزة Vivo وiQOO، خاصةً لأولئك الذين ينتقلون من واجهة Funtouch OS. تم إطلاقه عالميًا في منتصف أكتوبر، وبدأ طرحه في أوائل نوفمبر، بدءًا من الأجهزة المتطورة مثل سلسلة Vivo X200 وiQOO 13 وVivo X Fold 5.

يتوفر الآن تحديث OriginOS 6 لمجموعة من أجهزة Vivo و iQOO. جمعنا لكم قائمة بهذه الأجهزة أدناه.

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق 

أطلقت شركة boAt خاتم Valour Ring 1 ضمن علامتها التجارية الفرعية Valour التي تركز على الأداء وتم تصميم الخاتم الذكي للمستخدمين الذين يعتبرون اللياقة البدنية عادة يومية.

بقدرة شحن جبارة.. مواصفات شاشة وكاميرا ون بلس 15T

قد لا تكون شركة ون بلس قد انتهت من تشكيلة هواتفها الرائدة الحالية. فبعد إطلاق هاتف ون بلس 15 في نوفمبر والكشف الكامل عن هاتف ون بلس 15R الأقل سعرًا هذا الأسبوع، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تعمل على تطوير طراز ثالث

بحسب مُسرّب الأخبار المعروف، Digital Chat Station ، تُحضّر شركة OnePlus هاتفًا صغيرًا لكنه قويّ الأداء يُدعى OnePlus 15T . والأهم من ذلك، كشف التسريب أيضًا عن المواصفات المُحتملة للجهاز.

أحدث أخبار أخبارا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

الفريق الطبي

نجاح جراحة إصلاح اعوجاج عمود فقري لشاب بمستشفى جامعة كفر الشيخ

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العروبة وتحسين مستوى النظافة والتجميل

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

وكيل التعليم بأسيوط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد