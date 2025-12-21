أخبار التكنولوجيا| بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. وإطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيمة استثنائية.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |إليك أهم مواصفاتها

كشفت شركة بوكو مؤخرًا عن سلسلة هواتف F8 الذكية للسوق العالمية، إلا أن العلامة التجارية لم تكتف على ما يبدو بهذا الطرح حيث تعمل على طرح سلسلة هواتف بوكو M8 بأسواق متعددة، بما في ذلك الهند.

وقد طرحت العلامة التجارية اليوم أول إعلان تشويقي لسلسلة M من الجيل التالي في الهند، مما يشير إلى أنها ستُطرح قريبًا.

إطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

يُعد OriginOS 6 أحد أهم التحديثات لأجهزة Vivo وiQOO، خاصةً لأولئك الذين ينتقلون من واجهة Funtouch OS. تم إطلاقه عالميًا في منتصف أكتوبر، وبدأ طرحه في أوائل نوفمبر، بدءًا من الأجهزة المتطورة مثل سلسلة Vivo X200 وiQOO 13 وVivo X Fold 5.

يتوفر الآن تحديث OriginOS 6 لمجموعة من أجهزة Vivo و iQOO. جمعنا لكم قائمة بهذه الأجهزة أدناه.

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

أطلقت شركة boAt خاتم Valour Ring 1 ضمن علامتها التجارية الفرعية Valour التي تركز على الأداء وتم تصميم الخاتم الذكي للمستخدمين الذين يعتبرون اللياقة البدنية عادة يومية.

بقدرة شحن جبارة.. مواصفات شاشة وكاميرا ون بلس 15T

قد لا تكون شركة ون بلس قد انتهت من تشكيلة هواتفها الرائدة الحالية. فبعد إطلاق هاتف ون بلس 15 في نوفمبر والكشف الكامل عن هاتف ون بلس 15R الأقل سعرًا هذا الأسبوع، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تعمل على تطوير طراز ثالث

بحسب مُسرّب الأخبار المعروف، Digital Chat Station ، تُحضّر شركة OnePlus هاتفًا صغيرًا لكنه قويّ الأداء يُدعى OnePlus 15T . والأهم من ذلك، كشف التسريب أيضًا عن المواصفات المُحتملة للجهاز.