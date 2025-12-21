بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

أطلقت شركة boAt خاتم Valour Ring 1 ضمن علامتها التجارية الفرعية Valour التي تركز على الأداء وتم تصميم الخاتم الذكي للمستخدمين الذين يعتبرون اللياقة البدنية عادة يومية ويرغبون في تتبع صحتهم باستمرار دون الاعتماد على ساعة ذكية أو شاشة

صُمّم الخاتم ليعمل بهدوء في الخلفية، جامعًا البيانات الصحية على مدار اليوم والليلة.. وهو مُصمّم للمُستخدمين الذين يرغبون في الحصول على معلومات دقيقة ومُستمرة حول التعافي والتمارين الرياضية والحركة اليومية دون الحاجة إلى شاشة.. ينصب التركيز على البساطة والدقة والراحة، مما يجعله مناسبًا للارتداء اليومي لفترات طويلة.

خاتم فالور 1

تصميم أنيق وبسيط

يتميز خاتم فالور 1 بإطار من التيتانيوم خفيف الوزن ويزن أقل من 6 جرامات. يأتي بلمسة نهائية سوداء غير لامعة مع تصميم أنيق وبسيط. تقدم boAt الخاتم بمقاسات من 7 إلى 12 لضمان ملاءمة آمنة لمختلف المستخدمين. لتجنب مشاكل المقاس، توفر boAt مجموعة قياس منزلية تسمح للمستخدمين بقياس إصبعهم قبل تأكيد الطلب، مما يضمن ملاءمة دقيقة ومريحة

يُعدّ تتبّع الصحة الميزة الرئيسية لخاتم Valour Ring 1. فهو يدعم مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وتحليل تقلبات معدل ضربات القلب، وقياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتتبّع الخطوات والنشاط، وتحليل درجة حرارة الجلد، ومراقبة الإجهاد، وتقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO₂ Max) من خلال تطبيق boAt Crest.

يشمل تتبّع النوم تحليلًا دقيقًا لمراحل النوم، بالإضافة إلى اكتشاف القيلولة أثناء النهار كما يدعم الخاتم أكثر من 40 وضعًا رياضيًا، تغطي أنشطة مثل الجري، وركوب الدراجات، وتمارين القوة، والمشي. وقد حصل تطبيق Crest على واجهة مُحدّثة أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام. وتُقدّم boAt أيضًا باقة مزايا صحية بقيمة 5000 روبية هندية مع الخاتم.

ميزات خاتم فالور 1

يتميز خاتم فالور 1 بشريحة متطورة ومستشعرات دقيقة من الجيل التالي لضمان تتبع موثوق طوال اليوم. تصل مدة تشغيل البطارية إلى 15 يومًا بشحنة واحدة. يتم الشحن عبر منفذ USB-C، وتستغرق عملية الشحن الكامل أقل من 90 دقيقة. صُمم الخاتم للاستخدام اليومي، فهو مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM) للسباحة والاستحمام، ومقاوم للخدش بدرجة صلابة 6H لضمان المتانة.

خاتم boAt Valour 1، اشترِ مجموعة تحديد المقاسات أولاً (المقاسات من 7 إلى 12)، أكثر من 40 وضعًا نشطًا، متتبع نوم على مدار الساعة، مصنوع من التيتانيوم، بطارية تدوم 15 يومًا، مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا، مقاوم للخدش، خاتم ذكي للرجال والنساء

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر خاتم boAt Valour Ring 1 11,999 روبية هندية