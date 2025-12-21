قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

لمياء الياسين

أطلقت شركة boAt خاتم Valour Ring 1 ضمن علامتها التجارية الفرعية Valour التي تركز على الأداء وتم تصميم الخاتم الذكي للمستخدمين الذين يعتبرون اللياقة البدنية عادة يومية ويرغبون في تتبع صحتهم باستمرار دون الاعتماد على ساعة ذكية أو شاشة
صُمّم الخاتم ليعمل بهدوء في الخلفية، جامعًا البيانات الصحية على مدار اليوم والليلة.. وهو مُصمّم للمُستخدمين الذين يرغبون في الحصول على معلومات دقيقة ومُستمرة حول التعافي والتمارين الرياضية والحركة اليومية دون الحاجة إلى شاشة.. ينصب التركيز على البساطة والدقة والراحة، مما يجعله مناسبًا للارتداء اليومي لفترات طويلة.

تصميم أنيق وبسيط

يتميز خاتم فالور 1 بإطار من التيتانيوم خفيف الوزن ويزن أقل من 6 جرامات. يأتي بلمسة نهائية سوداء غير لامعة مع تصميم أنيق وبسيط. تقدم boAt الخاتم بمقاسات من 7 إلى 12 لضمان ملاءمة آمنة لمختلف المستخدمين. لتجنب مشاكل المقاس، توفر boAt مجموعة قياس منزلية تسمح للمستخدمين بقياس إصبعهم قبل تأكيد الطلب، مما يضمن ملاءمة دقيقة ومريحة

يُعدّ تتبّع الصحة الميزة الرئيسية لخاتم Valour Ring 1. فهو يدعم مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وتحليل تقلبات معدل ضربات القلب، وقياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وتتبّع الخطوات والنشاط، وتحليل درجة حرارة الجلد، ومراقبة الإجهاد، وتقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO₂ Max) من خلال تطبيق boAt Crest. 

يشمل تتبّع النوم تحليلًا دقيقًا لمراحل النوم، بالإضافة إلى اكتشاف القيلولة أثناء النهار كما يدعم الخاتم أكثر من 40 وضعًا رياضيًا، تغطي أنشطة مثل الجري، وركوب الدراجات، وتمارين القوة، والمشي. وقد حصل تطبيق Crest على واجهة مُحدّثة أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام. وتُقدّم boAt أيضًا باقة مزايا صحية بقيمة 5000 روبية هندية مع الخاتم.

يتميز خاتم فالور 1 بشريحة متطورة ومستشعرات دقيقة من الجيل التالي لضمان تتبع موثوق طوال اليوم. تصل مدة تشغيل البطارية إلى 15 يومًا بشحنة واحدة. يتم الشحن عبر منفذ USB-C، وتستغرق عملية الشحن الكامل أقل من 90 دقيقة. صُمم الخاتم للاستخدام اليومي، فهو مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM) للسباحة والاستحمام، ومقاوم للخدش بدرجة صلابة 6H لضمان المتانة.

خاتم boAt Valour 1، اشترِ مجموعة تحديد المقاسات أولاً (المقاسات من 7 إلى 12)، أكثر من 40 وضعًا نشطًا، متتبع نوم على مدار الساعة، مصنوع من التيتانيوم، بطارية تدوم 15 يومًا، مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا، مقاوم للخدش، خاتم ذكي للرجال والنساء 

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر خاتم boAt Valour Ring 1 11,999 روبية هندية 

