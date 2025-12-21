إطلاق نظام OriginOS 6 عالميا.. إليك الهواتف المؤهلة

يُعد OriginOS 6 أحد أهم التحديثات لأجهزة Vivo وiQOO، خاصةً لأولئك الذين ينتقلون من واجهة Funtouch OS. تم إطلاقه عالميًا في منتصف أكتوبر، وبدأ طرحه في أوائل نوفمبر، بدءًا من الأجهزة المتطورة مثل سلسلة Vivo X200 وiQOO 13 وVivo X Fold 5.

يتوفر الآن تحديث OriginOS 6 لمجموعة من أجهزة Vivo و iQOO. جمعنا لكم قائمة بهذه الأجهزة أدناه.



الهواتف الذكية العالمية



يتم طرح تحديث OriginOS 6 (Android 16) لأجهزة Vivo و iQOO هذه



أجهزة فيفو

فيفو إكس فولد 5

فيفو إكس فولد 3 برو

فيفو إكس 200

فيفو X200 برو

فيفو X200 FE

فيفو X100

فيفو X100 برو

فيفو V60

فيفو V60e

فيفو V50

فيفو V50e

فيفو T4 ألترا



أجهزة iQOO

iQOO 13

iQOO 12

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

آي كيو أو نيو 9 برو



بدأت هذه الأجهزة بتلقي تحديث OriginOS 6. بالنسبة للعديد منها، يقتصر التحديث حاليًا على مناطق محددة، حيث يتم طرحه على مراحل. لذا، قد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستخدمين في مختلف المناطق.

ستتلقى إشعارًا عند جاهزية التحديث للتنزيل. أو يمكنك زيارة قسم الإعدادات > تحديث النظام للتحقق يدويًا من وجود آخر تحديث.

إذا لم يكن جهاز Vivo أو iQOO الخاص بك مدرجًا في القائمة السابقة، فراجع الجدول الزمني الرسمي هنا لمعرفة موعد توفر التحديث لجهازك. أو يمكنك زيارة الصفحة بانتظام للاطلاع على قائمة محدثة.

يرجى العلم بأن OriginOS 6 تحديث رئيسي بحجم تنزيل كبير يتراوح بين 3 و5 جيجابايت تقريبًا. لذا، تأكد من وجود مساحة كافية على جهازك قبل تنزيل حزمة التحديث. وقبل تثبيت التحديث، تأكد من أن شحن بطارية الجهاز لا يقل عن 40% لضمان تثبيت سلس. كما يُرجى العلم بأن الجهاز قد يستهلك طاقة بطارية أعلى نتيجةً لعمليات التحسين التي تُجرى في الخلفية، والتي عادةً ما تعود إلى وضعها الطبيعي في غضون أسبوع.

تحديثات رئيسية وميزات جديدة في OriginOS 6



يُقدّم نظام OriginOS 6 تحسينات بصرية شاملة، تشمل تأثيرات إضاءة مُحسّنة، وتأثيرات ضبابية وشفافية مُحسّنة، وخط نظام جديد لسهولة القراءة. كما يُقدّم ميزة Origin Island التي تعرض التحديثات في الوقت الفعلي، والإشعارات الذكية، والاقتراحات في الوقت المناسب. وتُتيح هذه الميزة أيضًا مشاركة الملفات بين التطبيقات عبر السحب والإفلات.

يتضمن التحديث الأخير أيضًا مركز تحكم مُعاد تصميمه وتخطيطًا جديدًا للإشعارات، مما يمنحه مظهرًا عصريًا ومنظمًا. كما حصلت شاشة القفل على ترقيات مهمة، تشمل أنماطًا جديدة للساعة، وعناصر تحكم أكثر عمقًا، وأدوات جديدة.

علاوة على ذلك، يُحسّن التحديث الأداء بشكل ملحوظ بفضل مُحرك Origin Smooth الجديد، مما يُؤدي إلى تشغيل أسرع للتطبيقات، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، وتعدد مهام أكثر سلاسة. كما يُقدّم تحسينات جوهرية في تجربة المستخدم، مثل ميزات التوافق بين الأجهزة لأنظمة Windows وMac، والترجمة والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات في تدوين الملاحظات وإدارة الملفات، وكفاءة مُحسّنة في استهلاك البطارية.