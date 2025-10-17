فيفو تطلق نظام OriginOS 6 عالميا.. اعرف الهواتف المؤهلة

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الجديد OriginOS 6، الذي يمثل تحديثا كبيرا لهواتفها، حيث يستبدل النظام القديم Funtouch OS بواجهة مخصصة حديثة تضم تغييرات بصرية كثيرة، وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات تقنية عميقة تعزز الأداء.
جدول إطلاق OriginOS 6 في الأسواق العالمية
أكدت فيفو توسع البرنامج التجريبي الخاص بـ OriginOS 6 ليشمل هواتف Vivo X Fold وVivo X200، على أن ينتهي البرنامج التجريبي في أوائل نوفمبر، ومن ثم تبدأ المرحلة الرسمية للتحديث المستقر لهواتف الفئة العليا مثل سلسلة X200، وiQOO 13، وVivo V60، وVivo X Fold 5.
في منتصف نوفمبر، سينضم إلى التحديث كل من Vivo X100 وiQOO 12، فيما سيستمر التحديث في ديسمبر ليشمل مزيدًا من هواتف الفئة المتوسطة، على أن تصل باقي الهواتف المؤهلة للتحديث خلال الربع الأول من 2026.
الأجهزة التي ستحصل على التحديث في المواعيد المحددة:
- أوائل نوفمبر 2025:
Vivo X Fold 5
Vivo X200 Pro
Vivo X200
Vivo X200 FE
Vivo V60
iQOO 13
- منتصف نوفمبر 2025:
Vivo X Fold 3 Pro
Vivo X100 Pro
Vivo X100
iQOO 12
- منتصف ديسمبر 2025:
Vivo V60e
Vivo V50
Vivo V50e
Vivo T4 Ultra
Vivo T4 Pro
iQOO Neo 10
iQOO Neo 10R
iQOO Neo 9 Pro
- النصف الأول من 2026:
Vivo X90 Pro
Vivo X90
Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite
Vivo V50 Lite 5G
Vivo V50 Lite
Vivo V40 Pro
Vivo V40
Vivo V40e
Vivo V40 Lite 5G
Vivo V40 Lite
Vivo V40 SE 5G
Vivo V40 SE 80W
Vivo V40 SE
Vivo V30 Pro
Vivo V30
Vivo V30e
Vivo V30 Lite 5G
Vivo V30 Lite
Vivo V30 SE
Vivo T4 5G
Vivo T4R 5G
Vivo T4x 5G
Vivo T3 Ultra
Vivo T3 Pro 5G
Vivo T3
Vivo Y400 Pro 5G
Vivo Y400 5G
Vivo Y400
Vivo Y300 Plus 5G
Vivo Y300 5G
Vivo Y200 Pro 5G
Vivo Y200
Vivo Y200e 5G
Vivo Y100 5G
Vivo Y100
Vivo Y58 5G
Vivo Y39 5G
Vivo Y38 5G
Vivo Y31 Pro 5G
iQOO 11
iQOO Z10R
iQOO Z10x
iQOO Z9
iQOO Z9s Pro
iQOO Z9s
مميزات OriginOS 6 الجديدة
مع التحديث، ستلاحظ تغييرات تبدأ من شاشة التشغيل، مرورا بلوحة تحكم Control Center المعاد تصميمها والتي توفر تخصيصا أكبر، وميزة Origin Island المشابهة لميزة Dynamic Island في أجهزة آبل، لعرض أنشطة التطبيقات بشكل مباشر دون الحاجة لفتحها.
يقدم النظام الجديد ميزة Private Space لتأمين البيانات الحساسة واستنساخ التطبيقات للاستخدام الخاص، إضافة إلى أدوات جديدة لشاشة القفل، رسوم متحركة لشحن الهاتف محسنة، وتحسين شريط الحالة، وميزة Flip Cards.
كما يتضمن التحديث تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة مثل AI Retouch، Smart Call Assistant، DocMaster، AI Creation، AI Search، وتكامل مع Google Gemini.
تحسينات الأداء
يشمل OriginOS 6 محركا جديدا يسمى Origin Smooth Engine الذي يزيد سرعة بدء تشغيل التطبيقات بنسبة 18.5%، ويحسن استقرار معدل الإطارات بنسبة 10.5%.
كما تعمل تقنية Memory Fusion على تسريع تحميل البيانات بنسبة 106%، بالإضافة إلى تحسينات في أداء الرسوميات بزيادة 35% في السلاسة، وسرعة استجابة اللمس التي تحسنت بنسبة 41%.
طريقة الحصول على التحديث
يتم إطلاق التحديث بشكل تدريجي حسب المنطقة، وستتلقى إشعارا تلقائيا عند توفره لهاتفك، يمكن أيضا التحقق يدويا عبر: الإعدادات > تحديث النظام.