فيفو تطلق نظام OriginOS 6 عالميا.. اعرف الهواتف المؤهلة

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الجديد OriginOS 6، الذي يمثل تحديثا كبيرا لهواتفها، حيث يستبدل النظام القديم Funtouch OS بواجهة مخصصة حديثة تضم تغييرات بصرية كثيرة، وميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسينات تقنية عميقة تعزز الأداء.

جدول إطلاق OriginOS 6 في الأسواق العالمية

أكدت فيفو توسع البرنامج التجريبي الخاص بـ OriginOS 6 ليشمل هواتف Vivo X Fold وVivo X200، على أن ينتهي البرنامج التجريبي في أوائل نوفمبر، ومن ثم تبدأ المرحلة الرسمية للتحديث المستقر لهواتف الفئة العليا مثل سلسلة X200، وiQOO 13، وVivo V60، وVivo X Fold 5.

في منتصف نوفمبر، سينضم إلى التحديث كل من Vivo X100 وiQOO 12، فيما سيستمر التحديث في ديسمبر ليشمل مزيدًا من هواتف الفئة المتوسطة، على أن تصل باقي الهواتف المؤهلة للتحديث خلال الربع الأول من 2026.

الأجهزة التي ستحصل على التحديث في المواعيد المحددة:

- أوائل نوفمبر 2025:

Vivo X Fold 5

Vivo X200 Pro

Vivo X200

Vivo X200 FE

Vivo V60

iQOO 13

- منتصف نوفمبر 2025:

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO 12

- منتصف ديسمبر 2025:

Vivo V60e

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo T4 Ultra

Vivo T4 Pro

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

- النصف الأول من 2026:

Vivo X90 Pro

Vivo X90

Vivo V60 Lite 5G

Vivo V60 Lite

Vivo V50 Lite 5G

Vivo V50 Lite

Vivo V40 Pro

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite

Vivo V40 SE 5G

Vivo V40 SE 80W

Vivo V40 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V30 Lite

Vivo V30 SE

Vivo T4 5G

Vivo T4R 5G

Vivo T4x 5G

Vivo T3 Ultra

Vivo T3 Pro 5G

Vivo T3

Vivo Y400 Pro 5G

Vivo Y400 5G

Vivo Y400

Vivo Y300 Plus 5G

Vivo Y300 5G

Vivo Y200 Pro 5G

Vivo Y200

Vivo Y200e 5G

Vivo Y100 5G

Vivo Y100

Vivo Y58 5G

Vivo Y39 5G

Vivo Y38 5G

Vivo Y31 Pro 5G

iQOO 11

iQOO Z10R

iQOO Z10x

iQOO Z9

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9s

مميزات OriginOS 6 الجديدة

مع التحديث، ستلاحظ تغييرات تبدأ من شاشة التشغيل، مرورا بلوحة تحكم Control Center المعاد تصميمها والتي توفر تخصيصا أكبر، وميزة Origin Island المشابهة لميزة Dynamic Island في أجهزة آبل، لعرض أنشطة التطبيقات بشكل مباشر دون الحاجة لفتحها.

يقدم النظام الجديد ميزة Private Space لتأمين البيانات الحساسة واستنساخ التطبيقات للاستخدام الخاص، إضافة إلى أدوات جديدة لشاشة القفل، رسوم متحركة لشحن الهاتف محسنة، وتحسين شريط الحالة، وميزة Flip Cards.

كما يتضمن التحديث تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة مثل AI Retouch، Smart Call Assistant، DocMaster، AI Creation، AI Search، وتكامل مع Google Gemini.

تحسينات الأداء

يشمل OriginOS 6 محركا جديدا يسمى Origin Smooth Engine الذي يزيد سرعة بدء تشغيل التطبيقات بنسبة 18.5%، ويحسن استقرار معدل الإطارات بنسبة 10.5%.

كما تعمل تقنية Memory Fusion على تسريع تحميل البيانات بنسبة 106%، بالإضافة إلى تحسينات في أداء الرسوميات بزيادة 35% في السلاسة، وسرعة استجابة اللمس التي تحسنت بنسبة 41%.

طريقة الحصول على التحديث

يتم إطلاق التحديث بشكل تدريجي حسب المنطقة، وستتلقى إشعارا تلقائيا عند توفره لهاتفك، يمكن أيضا التحقق يدويا عبر: الإعدادات > تحديث النظام.