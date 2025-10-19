تقارير إعلامية: وفد من حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار

أفادت حركة حماس، أن وفد من مسئولي الحركة وصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ سلسلة من الغارات الجوية على مناطق جنوب قطاع غزة، تحديدًا في خان يونس ومخيم النصيرات، زاعمًا استهداف أنفاق تستخدمها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف طال فعليًا خيامًا ومراكز إيواء للنازحين، تقع جميعها جنوب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي حدده الاحتلال سابقًا كمناطق يُفترض أن تكون آمنة، مشيرة إلى أن عدد الغارات تجاوز 23 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأضافت أن الاحتلال يروج لوجود خروقات من جانب حركة حماس لوقف إطلاق النار، في حين تؤكد مصادر ميدانية أن الجانب الإسرائيلي هو من ارتكب أكثر من 40 خرقًا منذ إعلان التهدئة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وأشارت في بيان رسمي إلى أنها ستقوم مساء اليوم بتسليم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين عُثر عليهم تحت الأنقاض، في بادرة تؤكد استمرار التزامها بالاتفاق.

وأكدت أبو شمسية أن أوامر الإخلاء التي صدرت عن جيش الاحتلال لا تشمل مناطق جديدة، بل جاءت بالتزامن مع الغارات لتبرير التصعيد العسكري الجاري حاليًا جنوب القطاع.