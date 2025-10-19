قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

برئاسة الحية.. وفد من حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

فرناس حفظي

وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة  خليل الحية إلى  القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

و في سياق آخر، أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي،  عن بدء توجيه ضربات على أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم.

كانت تقارير محلية من قطاع غزة أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومًا على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، في ظل استمرار التوترات الأمنية والتصعيد الميداني.

وذكرت الصحفية الإسرائيلية عيناف حلبي أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية في إطار تحركات عسكرية متجددة بالمنطقة، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن حول طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل سترد بقوة على هجوم حركة حماس ضد قواتها".

وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أصدر تلك التوجيهات خلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ورئيسي جهازي الشاباك (شين بيت) والموساد، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

كان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد حلق، في وقت سابق اليوم في سماء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجارات في المنطقة، وهي المرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما أفاد فلسطينيون بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة رفح.

حركة حماس وقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

