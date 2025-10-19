الخارجية السلوفينية: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وإحلال سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين

أ ش أ

أكدت سلوفينيا التزامها بالعمل مع الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة الشركاء الإقليميين لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل كامل، ودعم سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.. مشيرة أهمية تعزيز السلطة الفلسطينية في هذه اللحظة الحرجة.



وأعربت وزارة الخارجية السلوفينية - في بيان - عن قلقها العميق إزاء محاولات انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأخير إسرائيل فتح المعابر وتصعيد الهجمات برفح جنوبي الفلسطينية.



وأكدت أن هذه الأعمال تُعرّض المدنيين للخطر، وتُقوّض الهدنة، وتنتهك القانون الدولي وإعلان نيويورك وخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. مشددة علي ضرورة فتح الجانب الفلسطيني من معبر للمرضى والمصابين.

