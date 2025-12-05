قيادي بحماس: الحركة لا ترغب بالاستمرار في حكم غزة

أعرب ‌‏قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن عدم رغبة الحركة في الاستمرار في حكم غزة ، مضيفا "وهذا كان مقترحنا من البداية".

وقال ‌‏قيادي في حماس لـ"الحدث": وافقنا على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة والأسماء متفق عليها.

وأضاف القيادي بحماس، أن إسرائيل تعطل تنفيذ خطوات مستقبل حكم غزة عمليا و القوة الدولية ستكون قوة رقابة لوقف إطلاق النار.

وأشار ا‌‏لقيادي في حماس إلى أن القوة الدولية ستفصل بين الأطراف لضمان عدم عودة الاشتباكات ، وأن الوسطاء والضامنون يؤيدون مهمة القوة الدولية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن أنه لا تعديلات أساسية على المرحلة الثانية لخطة غزة وأن الإعلان عن تشكيل القوة الدولية سيكون قريبا واتصالات الوسطاء وواشنطن تحرز تقدما بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.