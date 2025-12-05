قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اجتماع تنسيقي لوضع آليات فعّالة لتطبيق معايير الصحة المدرسية

أحمد بسيوني

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية اجتماعًا تنسيقيًا التعاون مع هيئة التأمين الصحي و مديرية التربية والتعليم و الادارة المركزية للتعليم الأزهري، وجميع المعنيين بالصحة المدرسية، وذلك لتعزيز التعاون ووضع آليات تنفيذية فعّالة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة داخل المدارس.


وذكرت المديرية في بيان أنه من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الوقائية داخل المدارس، شهد الاجتماع مناقشة التحديات الحالية التي تواجه فرق العمل خلال المرور على المنشآت التعليمية، واستعراض المقترحات العملية لتحسين بيئة المدارس ورفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب والعاملين، ووضع خطة متابعة ميدانية لضمان تنفيذ التوصيات بدقة وفاعلية.
 

وأكد محمد بدران، وكيل وزارة الصحة أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على التكامل بين قطاعات الصحة والتعليم في المحافظة، وتوحيد الجهود من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة، ودعم الخدمات الوقائية المقدمة لطلاب الإسكندرية، بما يعزز من جودة حياة أبنائنا ويحميهم من المخاطر الصحية المحتملة.

جاء الاجتماع بحضور ،الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الصحية الأساسية والشئون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية و الدكتورة إيمان عبد الرحمن مسئول وقائي بهيئة التأمين الصحي فرع شمال غرب الدلتا وإسلام إبراهيم، مدير إدارة التنمية المستدامة والمنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية و الدكتور علي حسن محمد مدير إدارة خطة المناهج والمنسق الصحي بالإدارة المركزية للتعليم الأزهري.

الاسكندرية اجتماع تنسيقي مديرية الصحة محمد بدران التعليم الأزهري

