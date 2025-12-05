قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر تنضم كعضو مؤسس إلى التحالف الدولي لتعليم السينما وفنون الإعلام

تحالف دولي رائد في مجالات السينما والمسرح
تحالف دولي رائد في مجالات السينما والمسرح
أحمد البهى

تلقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقريرًا من الدكتورة غادة جبارة القائم بأعمال رئيس أكاديمية الفنون، حول نتائج مشاركة الأكاديمية في أعمال المنتدى التأسيسي الدولي لدول تعليم السينما وفنون الإعلام، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر الماضي، في إطار الإعداد لتأسيس تحالف دولي رائد في مجالات السينما والمسرح تحت رعاية وزارة الثقافة الصينية واليونسكو.

وكانت أكاديمية الفنون المصرية تلقت الشهر الماضي دعوة رسمية من "بيكين فيلم أكاديمي" للانضمام إلى المنتدى العالمي، باعتباره أكبر تجمع دولي متخصص في تطوير تعليم السينما وفنون الإعلام، وإتاحة منصة لتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية بين كبرى المؤسسات العالمية.

وجاءت مشاركة مصر مؤثرة وفاعلة، ما أهّلها للحصول على العضوية التأسيسية ضمن 18 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، الأرجنتين، فرنسا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الصين، وعدد من دول الشرق الأقصى، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار من قبل Beijing Film Academy ووزارة الثقافة الصينية.

وشكّل المنتدى منصة دولية مهمة لتبادل الرؤى وبناء شراكات إستراتيجية في مجالات التعليم الفني المتقدم، خاصة مع تنامي دور التحول الرقمي والابتكار الإبداعي في تطوير مناهج السينما والإعلام. 

وقد لاقت المقترحات التي قدمتها أكاديمية الفنون المصرية من خلال ممثلها الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، اهتمامًا كبيرًا من إدارة المنتدى وأعضاء التحالف، وتم مناقشتها باستفاضة خلال الجلسة التي خُصصت لمصر على مدار 20 دقيقة ضمن جدول الأعمال.

وفي ختام أعمال المنتدى، حصلت مصر على الوثيقة الرسمية للانضمام إلى التحالف العالمي للفنون والثقافة، الموقّعة بالأختام الرسمية للحكومة الصينية، بما يعكس التقدير الدولي لدور مصر الثقافي ومكانة أكاديمية الفنون المصرية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مسار تعزيز حضور مصر داخل المنظومات الثقافية الدولية، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، والابتكار الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني ويعزز مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة غادة جبارة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

الطقس

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

صدوع أرضية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

موظفين

عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد