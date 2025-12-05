عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رغبته في أن يستمر وجود القوات الدولية إلى حين استكمال الجيش انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا.

وقال عون خلال لقائه بعثة مجلس الأمن الدولي: لبنان يرحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب اليونيفيل.

وأضاف عون: إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى أراضيهم هما أولوية لدينا ونريد من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا ويوفر لنا هذا الدعم لإعادة الإعمار.

وزاد عون: صدرت قوانين إصلاحية عدة لا سيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف ونأمل أن تنتهي الحكومة من إقرار مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية السنة.

وختم الرئيس اللبناني: نسعى لإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية ونعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة عدد من المشاكل المالية والاقتصادية.

لبنان قوات دولية جوزاف عون مجلس الأمن اليونيفيل

