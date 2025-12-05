في اجتماعه مع اللجنة العقارية.. رئيس حدائق أكتوبر يوكد ضرورة سرعة وتسهيل الإجراءات على المواطنين

عقد المهندس ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر اجتماعًا مع نوابه ومديري الإدارات لمتابعة سير العمل داخل اللجان العقارية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الجهاز أهمية ملف اللجان العقارية للمواطنين، موجّهًا بسرعة تسهيل وتبسيط الإجراءات، ودعم اللجان لإنهاء الملفات الجاري العمل عليها.

كما تم استعراض موقف إجراءات التنازل لقطع الأراضي والوحدات السكنية، مع التشديد على: سرعة إنهاء الإجراءات وفق القواعد المعتمدة، و تسهيل التعامل مع المواطنين، الحفاظ على حقوق الدول، الالتزام بالمدد الزمنية المحددة

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لضمان إنجاز الطلبات وتذليل أي معوقات، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري.