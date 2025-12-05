قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
شرب الماء بالساعة.. كيف يرفع الترطيب المنظم كفاءة جسمك اليومية؟
الدكتور السيد قنديل: 7 آلاف طالب من 36 جنسية في جامعة حلوان
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

يشارك المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في أعمال مؤتمر القضايا العالمية للطيران، والمقام ضمن فعاليات معرض المطارات السعودي، الذي ينعقد بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 16 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها الإقليمي وتبادل الخبرات مع الهيئات والجهات الدولية المتخصصة في صناعة النقل الجوي.

يعد حضور رئيس الشركة القابضة للمطارات، كمتحدث رئيسي في المؤتمر ليؤكد الدور المتنامي لمصر في دعم منظومة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما يوفره المؤتمر من منصة مهمة لمناقشة التحديات العالمية المتسارعة في قطاع الطيران، وتبادل الرؤى حول مستقبل المطارات، الأمن السيبراني، الاستدامة، وإدارة الحركة الجوية.

قال “أيمن عرب”، إن مشاركته تمثل فرصة مهمة للمساهمة في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الطيران، وتعزيز التعاون مع قيادات وخبراء القطاع من مختلف الدول، بما يدعم جهود تطوير المطارات المصرية وتحديث بنيتها التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.

