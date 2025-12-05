مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض

يشارك المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في أعمال مؤتمر القضايا العالمية للطيران، والمقام ضمن فعاليات معرض المطارات السعودي، الذي ينعقد بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 16 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها الإقليمي وتبادل الخبرات مع الهيئات والجهات الدولية المتخصصة في صناعة النقل الجوي.

يعد حضور رئيس الشركة القابضة للمطارات، كمتحدث رئيسي في المؤتمر ليؤكد الدور المتنامي لمصر في دعم منظومة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما يوفره المؤتمر من منصة مهمة لمناقشة التحديات العالمية المتسارعة في قطاع الطيران، وتبادل الرؤى حول مستقبل المطارات، الأمن السيبراني، الاستدامة، وإدارة الحركة الجوية.

قال “أيمن عرب”، إن مشاركته تمثل فرصة مهمة للمساهمة في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الطيران، وتعزيز التعاون مع قيادات وخبراء القطاع من مختلف الدول، بما يدعم جهود تطوير المطارات المصرية وتحديث بنيتها التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.