مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بيانا للتعقيب على مقتل العميل المتخابر مع الاحتلال ياسر أبو شباب، حيث عبّرت عن بالغ تقديرها لمواقف العائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية، التي أعلنت منذ اليوم الأول رفع الغطاء العائلي عن كل المجرمين المتورطين مع العصابات التي شكلها الاحتلال لتنفيذ مخططاته الإجرامية ضد شعبنا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن هذا الموقف يشكل صمام أمان لوحدة شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وشددت على أن مقتل المجرم ياسر أبو شباب هو مصير حتمي لكل خائن ارتضى لنفسه الارتهان لإرادة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وإن مظلة الحماية من الاحتلال لن تدوم طويلاً.

وقالت أيضا : لم يفلح الاحتلال الإسرائيلي في المس بوحدة شعبنا ولحمته الوطنية، أو إحداث شرخ في بنيته المجتمعية، وإن العصابات الإرهابية التي شكلها الاحتلال للعبث بالساحة الداخلية، بقيت معزولة دون ظهير شعبي أو مجتمعي، إلى أن تلقى مصيرها بالزوال.

كما دعت كل المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بالاحتلال إلى تسليم أنفسهم فوراً قبل فوات الأوان إلى الأجهزة الأمنية من أجل معالجة ملفاتهم وفق القانون، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه التخفيف في إجراءات المحاكمة.