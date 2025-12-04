خائن تآمر ضد وطنه.. مصطفى بكري يعلق على مقـ.تل ياسر أبو شباب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه اليوم تم مقتل ياسر أبو شباب، الذي يقود جماعة مسلحة في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان خائن تأمر ضد وطنه وكان يسرق أموال التبرعات لغزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ياسر أبو شباب، كان ينحاز إلى إسرائيل التي تفرض الحصار ويتمت اطفالنا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن نهاية ياسر أبو شباب مثل نهاية أي خائن وأي عميل

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس عن مقتل ياسر أبو شباب، الذي يقود جماعة مسلحة في جنوب قطاع غزة، ويقاتل إلى جانب جيش الاحتلال ضد حركة حماس، ويتلقى تسليحه من تل أبيب.

ومنذ ظهوره قبل شهور قليلة في قطاع غزة، أثيرت حوله العديد من التساؤلات نظرا لدوره المشبوه الموالي للاحتلال والمعادي لفصائل المقاومة الفلسطينية في ظل حرب ضروس يخوضها القطاع ضد الاحتلال فمن هو ياسر أبو شباب.