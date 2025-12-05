تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة بمحيط الغلق الكلي لـشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان، لمدة 3 أيام تنتهي صباح يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، بسبب الأعمال الإنشائية التي ستجرى خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً طوال مدة الغلق، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط «وادي النيل - 6 أكتوبر» وتركيب الشدّات المعدنية لعدد 12 برجاً معدنياً بطول 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بعض التحويلات المرورية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات طوال فترة غلق شارع 26 يوليو:

التحويلة المرورية الأولى:

المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان:

الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم يميناً إلى شارع أحمد عرابي ثم يميناً باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المركبات.

وتؤكد أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثير.