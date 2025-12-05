في أقل من شهر.. عطل بخدمة كلاودفلير cloudflare يؤثر على عشرات المواقع

تسبب اضطراب جديد في خدمة كلاودفلير cloudflare في إعاقة الوصول إلى عشرات المواقع حول العالم في حادثة تعد الثانية خلال شهر تقريبا، ما أثار مخاوف واسعة بشأن موثوقية البنية التحتية التي يعتمد عليها قطاع كبير من خدمات الإنترنت.

عطل بخدمة كلاودفلير cloudflare

وأظهرت صفحة الحالة الخاصة بالخدمة تنفيذ صيانة مقررة في عدد من مراكز البيانات بما قد يؤدي إلى تباطؤ أو اضطراب لدى المستخدمين المعتمدين على خدمات الشركة.

كلاودفلير cloudflare

عطل كلاودفلير cloudflare

وكانت كلاودفلير قد شهدت في نوفمبر الماضي عطلا واسعا أثر على منصات إعلامية وخدمات عالمية من بينها منصة إكس وخدمة روبوت الدردشة شات جي بي تي مما أدى إلى توقف جزئي في عدد من المواقع والتطبيقات.



ووفق تقارير متابعة الأعطال سجلت آلاف البلاغات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال ساعات قليلة بينما وصف مستخدمون العطل بأنه انقطاع ضخم أعادهم إلى ما قبل عصر الشبكات الاجتماعية مع تباطؤ المواقع وتعطل بعض خدمات المراسلة التي تعتمد جزئيا على خوادم الشركة.

اعتماد عالمي متزايد على مزودي البنية التحتية

يعكس العطل حجم الاعتماد العالمي على عدد محدود من مزودي البنية التحتية للإنترنت حيث تعالج كلاودفلير وحدها ما يقارب خمس حركة البيانات على مستوى العالم.

ويؤدي هذا التركز الكبير إلى تضخم تأثير أي خلل في أنظمة الشركة بحيث تتأثر خدمات تمتد عبر مناطق وقارات مختلفة.

ومع توسع استخدام الحوسبة السحابية وشبكات توصيل المحتوى أصبحت درجة ترابط الخدمات التقنية أعلى من أي وقت مضى مما يجعل سقوط عقدة واحدة قادرا على إحداث تأثير متسلسل.

تكرار الأعطال يثير تساؤلات حول الموثوقية

لم يكن هذا العطل الأول خلال عام 2025 إذ تعرضت الشركة لاضطراب تقني قبل أسابيع أدى إلى تعطيل خدمات عالمية بارزة بينها إكس وكانفا وشات جي بي تي.

هذا التكرار دفع خبراء التقنية إلى التحذير من هشاشة المنظومة الرقمية في ظل الاعتماد المفرط على مزود واحد مؤكدين أن الموثوقية والاستقرار باتا عنصرين حاسمين لا يقلان أهمية عن السرعة والابتكار في قطاع التكنولوجيا.

انعكاسات على مستقبل الشبكة العالمية

يشدد المختصون على أن هذه الأعطال تسلط الضوء على أهمية تنويع مصادر البنية التحتية الرقمية وتبني أنظمة احتياطية مستقلة للحد من مخاطر الانقطاع. وعلى الرغم من أن الإنترنت شبكة ضخمة فإن جانبا كبيرا منها لا يزال يعمل بصورة مركزية تتناقض مع الفكرة الأساسية لبيئة لامركزية مترابطة.

ويرى الخبراء أن توسع عدد الخدمات المعتمدة على المنصات نفسها يزيد من حجم المخاطر المرتبطة بتعطل نقطة واحدة في هذه المنظومة.

وبينما لم تصدر منصة إكس بيانا رسميا بشأن الحادث يبرز الانقطاع الأخير كتذكير بأن الإنترنت ليس شبكة ثابتة بل منظومة تكنولوجية تتطلب تطويرا مستمرا لضمان استقرار الخدمات.

ومن المتوقع أن تدفع هذه التطورات الشركات الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الرقمي بوصفها ضرورة أساسية لضمان استمرارية العمل في عالم يعتمد بشكل متصاعد على الخدمات السحابية.



وشهدت خدمات الإنترنت والفيزا في مصر وعدد من دول العالم اضطرابا واسعا إثر عطل تقني مفاجئ ضرب شركة كلاود فلير ما تسبب في صعوبة الوصول إلى مواقع ومنصات رقمية تعتمد على خدماتها في تأمين حركة البيانات وتحسين الأداء.

وأسفر الخلل عن ظهور رسائل خطأ وتوقف أجزاء من الشبكة عالميا وفق تقارير تقنية بريطانية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستخدمين سواء عبر بطء الخدمة أو توقفها مؤقتا.

عطل يضرب منصات عالمية وخدمات محلية

امتد تأثير العطل إلى منصات بارزة بينها إكس وLetterboxd إلى جانب مواقع وخدمات مصرية تعتمد على شبكة كلاود فلير ما أدى إلى بطء ملحوظ في تحميل الصفحات. وأكدت الشركة أنها على علم بالمشكلة وتعمل على التحقيق فيها مع التعهد بنشر تفاصيل إضافية فور تحديد الأسباب.

وأعاد العطل للأذهان أزمة خدمات أمازون الشهر الماضي التي تسببت في توقف مواقع عالمية واسعة الانتشار.

كما تأثر موقع Down Detector المختص برصد الأعطال إذ تعرض هو الآخر لمشكلات قبل عودته لتسجيل آلاف الشكاوى من المستخدمين.

وفي مصر ودول أخرى تلقى المتضررون رسائل تفيد بوجود خطأ داخلي في خوادم الشركة مع طلب إعادة المحاولة لاحقا مما يؤكد أن الخلل طال البنية الأساسية لمئات الآلاف من المواقع.

تأثير مباشر على خدمات الذكاء الاصطناعي

استمر العطل لأكثر من خمس ساعات وامتد تأثيره إلى خدمات الذكاء الاصطناعي بما فيها شات جي بي تي إذ ظهرت للمستخدمين رسالة تطلب إلغاء حظر challenges.cloudflare رغم عدم قيامهم بأي إجراء وتشير المعلومات إلى أن المشكلة متعلقة بالبنية التحتية التي تعتمد عليها الخدمة.

في المقابل استمر روبوت الدردشة كوبيلوت في العمل بصورة طبيعية لاعتماده على أنظمة مايكروسوفت الداخلية بدلا من خدمات كلاود فلير.

وتوفر الشركة للمواقع خدمات تشمل توصيل المحتوى والحماية من الهجمات الإلكترونية ونظام أسماء النطاقات وتحسين حركة البيانات مما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير واسع على الشركات والمستخدمين في العالم.

تداعيات واسعة وعودة تدريجية للخدمة

أعلنت كلاود فلير أنها بدأت معالجة الخلل تدريجيا إذ عادت بعض الخدمات للعمل بشكل متقطع بينما لا تزال منصات أخرى تواجه اضطرابات أبرزها منصة إكس التي عانى مستخدموها من صعوبة تحميل المحتوى.

كما تأثرت خدمات بينها Medium وDiscord وShopify وSoundCloud وCoinbase وDropbox وفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ.

وأشارت صفحة الحالة الرسمية للشركة إلى صيانة مجدولة في بعض مراكز البيانات بينها فرانكفورت قد تسهم في حدوث مشكلات مؤقتة مؤكدة في الوقت نفسه استمرار العمل على تحديد الأسباب الجذرية للعطل.

وسجلت الشركة في السابق أعطال مشابهة في يوليو 2019 ويونيو 2022 أدت إلى توقف عدد كبير من المواقع بسبب مشكلات في البرمجيات أو ارتفاع غير متوقع في حركة البيانات.

ويعيد هذا العطل تسليط الضوء على حساسية البنية التحتية الرقمية عالميا ومدى اعتماد الخدمات التجارية والإعلامية على عدد محدود من مقدمي خدمات الشبكات ما يجعل أي خلل تقني قادرا على التأثير في منظومة الإنترنت بأكملها.