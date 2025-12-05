الأهلي يواجه السكة الحديد اليوم في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم

يلتقي فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2009، مع نظيره السكة الحديد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثانية والنصف من عصر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، وعلى سينزو 5-0، مسجلًا 40 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2009 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، تتنافس فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية، والتي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.