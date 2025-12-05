قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
رياضة

الأهلي يواجه السكة الحديد اليوم في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي
فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2009، مع نظيره السكة الحديد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثانية والنصف من عصر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز على سينزو 6-0، وعلى السكة الحديد 9-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى رع 11-0، وعلى سينزو 5-0، مسجلًا 40 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2009 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، تتنافس فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والنهائية، والتي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، ومصطفى رفعت مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، ورشا السعدني المدير الإداري، وآلاء عماد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الاهلي النادي الاهلي كرة القدم بطولة الجمهورية السكة الحديد

