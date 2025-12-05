قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة المنوفية تطلق حملة كبرى للتوعية بالاستخدام الآمن للمضادات الحيوية

ندوات
مروة فاضل

 أطلقت إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية سلسلة مكثفة من الندوات التثقيفية حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وجاء تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة جمالات حلمي الفقي، مدير عام إدارة طب الأسنان بالمديرية، وبمتابعة مباشرة من الدكتور سعيد مصطفى حميدة مسؤول التثقيف الصحي بالإدارة.

نظمت فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية 458 ندوة تثقيفية داخل الوحدات الصحية، استفاد منها 6,448 مواطنًا، إلى جانب تنفيذ 96 ندوة خارجية بالمدارس والمصالح الحكومية المختلفة، شارك فيها 1,546 مواطنًا، وذلك ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة  أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتقليل سوء استخدام المضادات الحيوية، وحماية المواطنين من مخاطر مقاومتها، وتطوير منظومة التثقيف الصحي بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة بالمحافظة.

زراعة الشرقية

استدعاء رام

