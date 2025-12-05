سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص

عبرت الفنانة القديرة سهير المرشدي عن سعادتها بترشيح فيلم هابي بيرث داي، والذي تشارك في بطولته ابنتها الفنانة حنان مطاوع، ليكون ممثلا لمصر في مسابقة الأوسكار.

وقالت سهير المرشدي في تصريحات خاصة لصدي البلد: حنان مطاوع تستحق ان تحصل علي جائرة الاوسكار.. ليه لا!؟، بس هي لوحدها مش هتقدر تعمل ده، الفن في النهاية مناخ، لابد من توافر كافة العناصر في اي عمل فني، سواء كتابة أو اخراج او تصوير أو تمثيل، في الحالة هناخد الاوسكار.

يروي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

يشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب.