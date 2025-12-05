صابرين : انتظروا بنات سميحة..ومشروعي مقرئة للقرآن الكريم توقف l خاص

أكدت الفنانة صابرين توقّف التحضير للعمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تُجسِّد من خلاله شخصية أول مقرئة للقرآن الكريم.





وقالت صابرين في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: المشروع توقّف، حيث كان من المقرر أن أقوم بتجسيد الشخصية، خاصة وأنني تحمست لها.





وتابعت صابرين: أواصل حاليًا التحضير لمسلسلي الجديد “بنات سميحة”، حيث أنتظر الانتهاء من كتابة السيناريو.

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.



وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.