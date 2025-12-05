2 قهوة يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل 2 قهوة من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة watch it.

واحتل مسلسل 2 قهوة المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الاعلي مشاهدة.

ويدور مسلسل «2 قهوة» في إطار درامي مليئ بالإثارة والتشويق، حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم فى آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالى واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع فى حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللى تمتلك كافيه راقى فى منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما.

ومع أحداث المسلسل وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد فى الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهى راغبة فى العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل «2 قهوة»

ويشارك في بطولة مسلسل «2 قهوة» نخبة من أبرز النجوم أبرزهم،عمر رياض، أحمد فهمي مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.