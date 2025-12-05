قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قصور الثقافة بأسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم
أحمد البهى

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية للدمج.

شهد الاحتفالية جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتورة رحاب أحمد زكي أستاذ مساعد للنسجيات اليدوية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ومستشار رئيس الجامعة لذوي الهمم، والدكتور محمود محمد سيد عبد الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة أسيوط، إلى جانب أحمد سيد مدير التعليم الابتدائي ومدير الدمج بإدارة أسيوط التعليمية، وحسن حسني مدير قصر الثقافة، وعزة عبد السلام مدير المدرسة.

استُهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم ألقى مدير عام الإقليم كلمة أكد فيها أهمية دعم ذوي الهمم ودمجهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في اكتشاف مواهبهم ورعايتها.

وتضمنت الاحتفالية باقة من الفقرات المتنوعة التي قدمها الأطفال من ذوي الهمم، وشملت عروضا فنية واستعراضية، من بينها أوبريت "كلنا واحد"، وفقرة بلغة الإشارة، وعرض فيلم تسجيلي تناول جانبا من إبداعاتهم. كما تضمنت الفعاليات جولة داخل غرفة المصادر بالمدرسة للتعرف على الخدمات المقدمة للأطفال.

واستكملت الاحتفالية بورش للفنون التشكيلية قدمها الفنان إبراهيم حسين، حيث قدم للأطفال شرحا مبسطا حول مبادئ الرسم والتلوين بما يتناسب مع أعمارهم.

كما قدمت فرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بقيادة الفنان خالد نصر الدين وإشراف جمال جلال، مجموعة من العروض الفنية التي شملت تابلوه العصا والتنورة والحجالة.

نفذت الاحتفالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي وضمن برنامج الإدارة العامة للقصور المتخصصة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، تأكيدا على أهمية تمكين الأطفال من ذوي الهمم وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

